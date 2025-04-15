白宮發言人穿「中國製造」　被大陸外交官抓包後酸到爆

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普發起關稅戰，中國大陸成為頭號目標。不過，美國能否擺脫中國製造，並使製造業回流，仍是疑問。近日，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）被大陸外交官抓包，她在記者會上穿的多件衣服都是中國製造，直酸「攻擊中國製造是工作，享受中國製造是生活」。

大陸駐登巴薩（Denpasar，印尼峇里島首府）總領事張志昇14日在社群媒體發文並配圖表示，「攻擊中國製造是工作，享受中國製造是生活，裙子上漂亮的蕾絲被一家中國公司的員工認出是他們公司的產品」。

一名大陸網友出面表示，「這衣服領口門襟（指開襟、開衩部位）的花邊，還是麻步鎮魚塘（指浙江省溫州市平陽縣麻步鎮漁塘村）織的」。另一位網友附和稱，這件衣服「是我們廠染的，都是我對的色」。

▼李威特的衣服被發現是中國製造。（圖／翻攝微博，下同）

相關話題在微博上受到討論，不少大陸網友還發文表示，李威特在1月31日和4月11日先後穿了某英國品牌的服裝，而在相關商品詳情頁面可以明顯看到「Made in China」字樣。

對此，有大陸網友評論稱，「放棄吧，製造業是繞不過中國的」、「迴旋鏢了」、「白宮嚴選」、「工作和生活能一樣嗎？」、「完了，再鬧下去，萬斯（美國副總統范斯）用不起眼線筆，萊維特（李威特）穿不起裙子了」。

近期在大陸引發討論的另一案例是，美國演員兼網紅沃爾特．馬斯特森（Walter Masterson）幾年前曾探店川普大廈（Trump Tower），發現裡面的商品幾乎都是中國製造，就連「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）的帽子也不例外。

沃爾特．馬斯特森近日再次發布這部影片，大陸網友看了狂譏笑：「現在看簡直諷刺意味拉滿！」、「嘴上說不要…身體倒是很誠實」、「反對是工作，購買是生活」。

▲▼大陸網友指認稱，李威特的衣服是中國製造。