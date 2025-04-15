關稅戰扼殺中美貿易　李顯龍：兩國難繼續合作

▲新加坡前總理李顯龍。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

新加坡國務資政、前總理李顯龍表示，已經開打的中美關稅戰嚴重損害兩國關係，極端的關稅措施實質上扼殺雙邊貿易，使得商貿活動停滯，兩國在其他同樣重要的問題上，也很難繼續合作。

李顯龍昨（14）日在新加坡全國職工總會中心禮堂與工運領袖對話時舉例，受影響的包括中美在芬太尼管制方面的合作，因為中國會覺得沒必要那麼努力阻止製作芬太尼的原材料流入墨西哥與其他國家，來協助解決美國的芬太尼問題。

他強調，這場衝突將因此持續升級，對美中關係帶來深遠影響。

李顯龍說，中美關係問題已經醞釀多年，歐巴馬總統上任時，美國對中國的態度就開始發生變化，而隨著時間推移，這種態度逐漸變得更加強硬，成為美國國內民主共和兩黨的共識。

他重申，「我們經常說美國在很多問題上存在分歧，但是在對中國的立場上，美國人是團結一致的，也就是中國是對美國迫在眉睫的挑戰，必須嚴肅對待。」

李顯龍分析，美國正在努力保持領先位置，防止中國趕超，而中國認為有權謀求自身發展，這樣的深層次衝突無法輕易解決，而最新的貿易戰進一步加劇矛盾，也會影響全世界。

他指出，不同國家面對不同貿易規則時的混亂，將帶來不確定性，並大幅減少貿易投資與商業合作機會。關稅的不平等也會扼殺貿易、推高成本和抑制增長。此外，如果其他國家還擊，更會造成向下螺旋，影響更加深遠。