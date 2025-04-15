川普暫緩46%關稅　越南訂單瘋狂回流！美商求「90天內出貨」

▲川普月初對越南實施46%的對等關稅，令出口商愁雲慘霧。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普宣布暫緩對越南實施最高可達46%的「對等關稅」90天；不少傢俱、貨架與電子產品工廠的業者擔憂政策未來恐再次翻轉，紛紛加緊生產趕貨，導致越南出口業者的訂單激增，供應鏈陷入緊繃。儘管部分業者相信最終稅率可能不致過高，但他們依舊對未來3個月的貿易不確定性抱持警戒。

據《南華早報》報導，在越南經營傢俱工廠的華裔企業家吳傑森（音譯，Jayson Wu）表示，美國4月2日頒布新關稅政策後，他的業務一度陷入停頓，因為幾乎所有美國客戶都取消了訂單，直到川普宣布暫緩關稅後，這些客戶才「像潮水湧來般」紛紛回籠，並要求他在90天內儘量發貨。

吳傑森透露，他在2019年將工廠自中國遷至越南，以避開美國反傾銷關稅，不料如今卻再度面臨新一輪關稅陰影。他坦言，「我的客戶都怕川普會在接下來的90天突然再出什麼瘋狂招數。」吳傑森峰迴路轉的遭遇並非個案。事實上，越南其餘許多出口商都和他有同樣的感受，當地龐大的出口業正在努力設法適應川普變幻莫測的關稅政策。

▲川普暫緩對越南的對等關稅90天後，不少美國訂單重新湧回越南，並要求廠家在期限內迅速出貨。（圖／VCG）

此前，越南因對美貿易順差與中國資金湧入，被華府列為主要關稅對象。川普4月2日宣布，針對越南徵收全球最高的46%關稅，引發出口界震撼。雖然相關稅率後來被暫時改為10%，但越南的供應鏈卻因為訂單重新湧入而陷入困境。河內的貨架工廠老闆鄒好學（音譯，Zou Haoxue）指出，過去幾天訂單激增，美國商家急於在期限前發貨，但大多業者認為最終關稅不會超過20%，否則美國自身供應鏈也將受到重創。

面對美方施壓，中國也展開外交攻勢。中國國家主席習近平本周展開東南亞3國行，首站抵達越南，並簽署45項合作協議，涵蓋農業、人工智慧、媒體等多個領域。同時，越南也試圖遊說美方將稅率壓低至22%至28%，並加強打擊中國貨轉運與出口敏感貨物的監管，以示誠意。

儘管川普密切關注中越互動，並揚言2國「打算搞死美國」，但越南業者多數選擇冷靜應對。鄒好學表示，若關稅真上調至20%，會與客戶共同承擔成本，雖然會有影響，但不至於致命。在越南經營電子廠的田姓女企業主則指出，目前電子產品暫未被列入課徵範圍，但未來變數難測，「我們無法抵抗這場強權博弈，只能跟著供應商走。」她已著手為再次搬遷做準備，顯示整個產業鏈正面臨新一波全球再配置的風險。