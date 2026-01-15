　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大寒後「右弼星發威」！命理師點名4生肖　事業運勢將翻轉

▲▼職場,辦公室,AI。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲2026年大寒節氣將至，接下來右弼星將開始發力。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

2026年節氣「大寒」將至，接下來「右弼星」將開始發力，為4生肖的事業運勢注入推動力。命理師姚本軍指出，右弼星並非主導全局的關鍵星曜，而是一股「讓事情動起來」的推力，象徵外在資源、他人支援與體制內的協助力量，方向可能並非自己決定，但只要願意承擔角色、配合節奏，反而更容易累積成果與信任。

生肖豬、羊　忙碌承擔中累積實力

[廣告]請繼續往下閱讀...

對生肖豬而言，2026年乙巳年大寒後，事業變化明顯圍繞在「被需要、被看見」。右弼星帶來的並非突然的權力提升，而是被點名負責關鍵任務，進入忙碌卻有成效的狀態。只要願意承接責任、把事情做穩做完整，背後就會有人提供實質支援，進而逐步轉化為信任與地位的提升。

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

▲2026年大寒節氣將至，接下來右弼星將開始發力。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

生肖羊在同一時期，事業則呈現「被安排、被調整」的走向。可能出現職務內容變動、專案重新分工，或上層對流程的介入更為頻繁。雖然事情變多、標準更明確，但只要按部就班執行，成果反而容易被肯定，屬於短期低調、長期打底的重要階段。

生肖牛、狗　合作與上層支援成關鍵

生肖牛在右弼星影響下，事業發展與「合作關係」高度連動。這段時間往往需要透過搭檔、合夥人或關鍵人物的配合，事情才能順利推進。牛者容易遇到願意實際協助的人，可能是合作夥伴、重要客戶，甚至來自伴侶的支持。能否清楚分工、協調角色，將決定事業前進的速度與穩定度。

至於生肖狗，右弼星象徵來自上層、主管或老闆的照拂，事業重心放在「被管理、被指派」。狗者容易被納入核心運作，直接承接上層交辦的任務。這同時也是態度與配合度的考驗期，只要能理解期待並確實執行，右弼星就會轉化為實質保護力，讓原本不穩定的局面逐漸可控，甚至為未來爭取更大的發揮空間。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕
快訊／高雄驚見35歲乾屍　坐姿詭異臉部模糊
曾總親揭！「美職兩大戰力」228報到

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

不是北投紅茶！在地人都喝「斜坡那間」內行點法曝　一票人認證

逛國外精品店「店員不耐煩」　她喊1句！態度大轉...還招待氣泡水

「這5種水果」其實是蔬菜？　專家曝分類真相顛覆認知

不是基隆、汐止！2025全台「雨量王」出爐　狂灌逾7900毫米

「日本1人氣景點」走出來5鐘　海鮮丼差1000台幣！一票台人被坑殺

學測倒數「忘證件手機沒關」是大忌　這科最熱門！台中考區一次看

不是LOPIA！日本逛超市「這2家最便宜」　大票推LIFE：超好買

高中免試入學簡章公告　18.4萬名額創13年新低

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

不是北投紅茶！在地人都喝「斜坡那間」內行點法曝　一票人認證

逛國外精品店「店員不耐煩」　她喊1句！態度大轉...還招待氣泡水

「這5種水果」其實是蔬菜？　專家曝分類真相顛覆認知

不是基隆、汐止！2025全台「雨量王」出爐　狂灌逾7900毫米

「日本1人氣景點」走出來5鐘　海鮮丼差1000台幣！一票台人被坑殺

學測倒數「忘證件手機沒關」是大忌　這科最熱門！台中考區一次看

不是LOPIA！日本逛超市「這2家最便宜」　大票推LIFE：超好買

高中免試入學簡章公告　18.4萬名額創13年新低

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

29年來NBA最狂「板凳暴徒」誕生　爵士森薩博單場轟43分寫神紀錄

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

快訊／台股收盤大跌131.2點　台積電跌20元至1690

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

今周刊反詐騙大調查公布　高學歷、高收入反而易受騙

起重機砸列車32死！泰總理喊究責　承建商與曼谷倒塌大樓相同

花蓮休假警上山打獵！獵槍倒下走火…友下車如廁「右胸中槍」亡

林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋

生活熱門新聞

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

黃立成幣圈慘賠6.6億　舊愛劉容嘉不忍發聲

22歲嫩妹激戰到一半突嘴歪臉斜！醫驚：再慢就截肢

洗襪子要翻面嗎？日本家事達人給答案

洛鞍颱風估今生成　明雨區擴大

「小鳥吃吐司」爆倒閉！負責人欠百萬薪跑路

早餐店「三色豆奶茶」爆紅　實際口感曝

急凍4天！　下波挑戰寒流

更多熱門

相關新聞

12生肖「2026運勢」屬豬運勢轉強小心被嫉妒

12生肖「2026運勢」屬豬運勢轉強小心被嫉妒

引言：「問神達人」王崇禮針對2026年馬年，提供12生肖運勢，此篇為2026年2月4日（立春）到2026年8月6日「馬年上半年」整體運勢。屬兔的人雙喜臨門，雖會經歷一些風波，但有貴人相助。屬羊的人很有能力，唯獨小心爛桃花、桃色風波，就能逢凶化吉。屬豬的人運勢轉強，但小心招人嫉妒，建議低調。

2025下半年「最衰3生肖」出爐！命理師警告：注意血光之災

2025下半年「最衰3生肖」出爐！命理師警告：注意血光之災

3生肖「小暑」愛情事業財運全線飆升

3生肖「小暑」愛情事業財運全線飆升

夏至4生肖運勢爆發！專家教開運法

夏至4生肖運勢爆發！專家教開運法

6月翻身！4生肖事業、財運、桃花好運爆

6月翻身！4生肖事業、財運、桃花好運爆

關鍵字：

大寒節氣右弼星生肖運勢事業提升2026生肖

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面