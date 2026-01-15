大寒後「右弼星發威」！命理師點名4生肖　事業運勢將翻轉

▲2026年大寒節氣將至，接下來右弼星將開始發力。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

2026年節氣「大寒」將至，接下來「右弼星」將開始發力，為4生肖的事業運勢注入推動力。命理師姚本軍指出，右弼星並非主導全局的關鍵星曜，而是一股「讓事情動起來」的推力，象徵外在資源、他人支援與體制內的協助力量，方向可能並非自己決定，但只要願意承擔角色、配合節奏，反而更容易累積成果與信任。

生肖豬、羊 忙碌承擔中累積實力

[廣告]請繼續往下閱讀...

對生肖豬而言，2026年乙巳年大寒後，事業變化明顯圍繞在「被需要、被看見」。右弼星帶來的並非突然的權力提升，而是被點名負責關鍵任務，進入忙碌卻有成效的狀態。只要願意承接責任、把事情做穩做完整，背後就會有人提供實質支援，進而逐步轉化為信任與地位的提升。

▲2026年大寒節氣將至，接下來右弼星將開始發力。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



生肖羊在同一時期，事業則呈現「被安排、被調整」的走向。可能出現職務內容變動、專案重新分工，或上層對流程的介入更為頻繁。雖然事情變多、標準更明確，但只要按部就班執行，成果反而容易被肯定，屬於短期低調、長期打底的重要階段。

生肖牛、狗 合作與上層支援成關鍵

生肖牛在右弼星影響下，事業發展與「合作關係」高度連動。這段時間往往需要透過搭檔、合夥人或關鍵人物的配合，事情才能順利推進。牛者容易遇到願意實際協助的人，可能是合作夥伴、重要客戶，甚至來自伴侶的支持。能否清楚分工、協調角色，將決定事業前進的速度與穩定度。

至於生肖狗，右弼星象徵來自上層、主管或老闆的照拂，事業重心放在「被管理、被指派」。狗者容易被納入核心運作，直接承接上層交辦的任務。這同時也是態度與配合度的考驗期，只要能理解期待並確實執行，右弼星就會轉化為實質保護力，讓原本不穩定的局面逐漸可控，甚至為未來爭取更大的發揮空間。