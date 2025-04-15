【廣編】新北借鏡荷蘭推動科技產業與市場改建經驗　強化產業量能與庶民經濟雙引擎

▲新北市副市長陳純敬（右1）率領的拓銷團，拜訪恩荷芬科技園區之新創團隊展現最新精密封裝技術。

圖、文／新北市政府經濟發展局提供

新北市政府在全球數位經濟與智慧城市轉型的浪潮中，持續推動高科技與創新產業升級。由副市長陳純敬率領的拓銷團，繼訪土耳其及德國後，第三站來到歐洲科技重鎮荷蘭。陳純敬表示，市府團隊首站拜訪全球半導體領導廠商艾司摩爾（ASML），感謝其投資新北，並邀請供應鏈夥伴至新北投資。同時，關心新北企業研揚科技及技嘉科技在歐洲的發展，深化合作關係，強化新北產業國際競爭力。此外，團隊前往阿姆斯特丹市政府，交流城市發展經驗，學習其數百年來的規劃經驗，對於新北市的人口成長具重要參考價值。

陳副市長補充，為加速產業升級，新北市政府積極拓展國際合作，拜訪「荷蘭矽谷」恩荷芬高科技園區（HTCE）、荷蘭企業署及荷蘭光子產業聯盟，汲取當地產業群聚模式與創新策略，期盼優化新北國際AI智慧園區的規劃與運作，提升產業競爭力及國際影響力。透過此次訪問，市府團隊邀請荷蘭企業投資新北市，期望加強台荷雙邊合作，提升全球產業鏈的競爭力。

經發局長盛筱蓉表示，市府積極推動市場改建及庶民經濟政策，此次參訪享有「全球最美市場」美譽的鹿特丹市場，該市場融合住宅與商業功能，成為當地城市地標，吸引大量觀光人潮，為新北市未來推動市場改建提供具體參考。經發局強調，市府將以此次拓銷考察為契機，持續聚焦資通訊、智慧製造、雲端技術及大數據應用等領域，加速數位轉型，結合在地產業優勢與國際資源，積極引進尖端技術與研發資金。同時推動產業升級及市場改造計畫，提升城市發展動能，創造更多就業與生活機會，期望將新北市打造成具全球競爭力的智慧創新城市。

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