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全力防詐！　台南將率先推動ATM「口罩」警示系統

記者林東良／台南報導

國內詐騙情況嚴重，從地方到中央全力打詐，但詐騙案仍層出不窮，檢調曾建議金管會，ATM提款轉帳需露出全臉，未露全臉即無法完成ATM功能，目前金管會仍在研議中，台南市長黃偉哲認為，因詐騙車手取款常會以安全帽、口罩遮掩真容，台南市將率先全國推動ATM提款「口罩」警示系統，民眾如戴口罩等提款系會提出警示，這對政府打詐或嚇阻車手有一定幫助。

▲台南市長黃偉哲宣布台南市將率先全國推動ATM提款「口罩」警示系統，民眾如戴口罩、安全帽提款，系統會提出警示，這對政府打詐或嚇阻車手有一定幫助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲宣布台南市將率先全國推動ATM提款「口罩」警示系統。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲宣布台南市將率先全國推動ATM提款「口罩」警示系統，民眾如戴口罩、安全帽提款，系統會提出警示，這對政府打詐或嚇阻車手有一定幫助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，中央到地方全力打詐，但是市府希望藉著研考會集思廣義，能夠至少在車手提款這一部分，能夠阻隔車手來提款，大家都知道車手提款一定會去識別化，所以他一定會戴口罩、戴安全帽遮掩真容，市府就針對ATM提款的車手，如果他是戴著口罩的話，我們的警示系統就啟動警告，請他把口罩、安全帽拿下來。如果他沒有拿下來，譬如說隔了10秒鐘、20秒鐘，如果他不拿下來，系統就會啟動警報，就會讓周遭民眾以及銀行行員跑出來查看，那時候車手就沒有辦法來提款了，這樣子就會減少民眾財產的損失。

▲台南市長黃偉哲宣布台南市將率先全國推動ATM提款「口罩」警示系統，民眾如戴口罩、安全帽提款，系統會提出警示，這對政府打詐或嚇阻車手有一定幫助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長說，第一關：民眾不上當，不去匯款；第二關：民眾如果心動了，跑去匯款，那銀行行員可以攔阻；第三關：如果銀行行員沒有攔阻，車手要提款的時候，那我們就可以利用ATM的警示系統來示警，因為車手絕對不敢去臨櫃匯提款，他一定用ATM提款，用ATM的話，如果他戴口罩的話，我們就一定會把他攔阻下來。

黃偉哲說，因為ATM示警系統技術上應該比較沒有問題吧，就是說現在的AI只要分辨人臉沒有完整（因為戴口罩的話，人臉就不會完整）系統就會發出警告，警告請把口罩拿下來，如果再隔10秒15秒還發現他口罩不拿下來的話，就啟動警報。地方政府能夠做到這裡算極致了，因為我們目前沒有辦法去聯繫銀行讓他在ATM上裝置其他的防治技術。

▲台南市長黃偉哲宣布台南市將率先全國推動ATM提款「口罩」警示系統，民眾如戴口罩、安全帽提款，系統會提出警示，這對政府打詐或嚇阻車手有一定幫助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市研考會主委蒙志成指出，基本上第一個就是用鏡頭來做AI的辨識，那主要是辨識有沒有戴口罩或戴安全帽，詐騙車手或詐騙犯，他們一定不想一旦犯案之後，因在這個ATM領錢被辨識出這個臉孔，我們的做法就是說，用AI人臉辨識方法，一旦車手領錢，只要他戴口罩，我們就提醒他，請脫下口罩、安全帽，大概就是這樣的作為，接下來就是說，因目前金管會是接受檢調的強制建議，惟法律是還沒進行，還是在研議修正，也就是說未來如果沒有脫下口罩、安全帽，即強制一定要拿下來，但這部分還要法律進一步的研擬，在這之前，台南市就先發揮警示效果。

▲台南市長黃偉哲宣布台南市將率先全國推動ATM提款「口罩」警示系統，民眾如戴口罩、安全帽提款，系統會提出警示，這對政府打詐或嚇阻車手有一定幫助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蒙志成說，就像有人想偷車，我們不用等他真的動手偷車，即先會叫、先會警示，這就會讓有犯罪意圖的人，打消他的犯罪念頭，市府就是用AI科技的方法，加上辨識，用在ATM警示上，相信可以大幅降低詐騙案，在黃偉哲市長的指示下，在台南市屬於詐騙車手領錢的狀況先行推行防治。

▲台南市長黃偉哲宣布台南市將率先全國推動ATM提款「口罩」警示系統，民眾如戴口罩、安全帽提款，系統會提出警示，這對政府打詐或嚇阻車手有一定幫助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蒙志成強調，這樣做抜術門檻其實並沒有很高及花很多的錢，但達到的效果確實蠻大的，當然它有硬體的設備、聲音、還有攝影鏡頭組，還有一個比較小的運作的微電腦，但是最重要還是裡面的模組和模型，那這個就是台南市政府長期保存下來的技術核心，在COVID-19的時候，市府因為要辨識，希望提醒大家要戴口罩，所以那時就有這個模組，市府馬上就可以運用在ATM提款警示系統上來處理。

蒙志成說，初期的話因為不可能一下子就推動到全市，初期的話再選地點，目前是由警察局協助配合，找一些比較屬於車手詐騙，一些金融場所ATM的熱點，市府就先做一些，那事後有經費支持，市府就不斷的擴充，希望能夠達到全市都能夠建置這樣的系統，以發揮效果。

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