全球詐騙大亂鬥！WhatsApp、戀愛誘惑、AI變臉通通來「歐美民眾」也怕了

▲不只台灣，歐美國家也正經歷一波詐騙風暴，且各種手法層出不窮。（圖／pexels，示意圖，圖中人物非當事人，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

近年台灣詐騙案頻傳，讓不少民眾人心惶惶，但其實歐美國家也正經歷一波詐騙風暴，從WhatsApp假冒親友，到AI偽造名人代言、甚至愛情與加密貨幣雙重夾攻的愛情詐騙，各種手法層出不窮，連FBI與歐洲多國警方都發出警告，提醒民眾提高警覺、別成為下一個受害者。

WhatsApp詐騙橫行 愛爾蘭民眾也中招

愛爾蘭近期報案數據顯示，透過WhatsApp進行的詐騙案件激增65%，平均每位受害者損失高達1,200歐元（折合台幣約4萬4千元）。詐騙者會假冒家人、朋友甚至銀行客服，誘導民眾轉帳匯款或提供敏感資料。《愛爾蘭太陽報》（The Irish Sun）直指，這波詐騙潮不分年齡層，連熟悉科技的年輕族群都可能被騙得團團轉。

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中文簡訊詐騙席捲全球 「Smishing Triad」現形

《Wired》揭露，一個被稱為「Smishing Triad」的中文詐騙集團，該集團已冒充全球至少 121 個國家的機構與品牌，手法是冒充郵政或銀行機構，誘使民眾點擊連結、填寫資料，進而盜取個資及金錢。根據資安公司調查，「Smishing Triad」涉及的詐騙行動遍及121個國家，光是用於建立詐騙網站的網域就多達20萬個，並使用187種頂級域名如 「.vip」、「.top」 等，成功引導超過百萬次造訪。詐騙者更透過收集OTP驗證碼，將被害者的信用卡綁入Apple Pay或Google Wallet，跨境盜刷金額難以估計。有資安專家直言，「這幾乎把數位錢包變成最強的複製卡工具。」

假冒醫院、警察、銀行 連FBI也緊急示警

美國《THE U.S. Sun》報導，美國FBI發布警告指出，近期假冒醫療機構、執法人員或金融單位的詐騙電話頻傳。詐騙者會利用「來電號碼偽造」（spoofing）技術，讓電話看似來自官方單位，進一步要求受害者提供帳戶資料或立即付款。FBI提醒，若接獲來電要求付款或個資，應第一時間掛掉並主動聯繫該單位查證。

美國老太太「戀愛詐騙」損失150萬美元才知：和我談戀愛的竟然是「她」

《紐約郵報》報導，美國奧克拉荷馬州一名女子近期被控涉嫌參與愛情詐騙集團，對多名64歲至79歲之間的年長女性，以假戀愛之名騙取情感與信任，再誘導受害者投資虛假平台，累積洗錢金額高達150萬美元。這類俗稱「戀愛詐騙」的模式，也逐漸擴及至歐美主流社群。

AI幫倒忙 名人苦惱「不要亂傳我沒說過的話」！

深偽技術（Deepfake）和AI語音模擬也成為詐騙新工具。不少詐騙者利用AI製作名人如泰勒絲Taylor Swift、伊隆馬斯克Elon Musk的偽造影片或語音，推廣虛假加密幣或商品，受害者常因「看到名人背書」而信以為真。

旅遊也難逃詐騙魔掌

《ETIAS》與土耳其媒體《THE PINNACLE GAZETTE》指出，近期有不少假旅客詐騙事件在歐洲出現，詐騙者假裝是遭遇困境的旅客，稱遺失錢包、護照請求金援；另外也有詐騙集團利用對歐盟入境新規定的混淆，冒充 ETIAS 申請入口網站的非官方網站，誘導旅客支付不必要的「文件處理費」甚至乖乖交出個人資料。

防詐小撇步：你我都該學起來

1. 陌生連結不點擊，帳戶資料不外流。

2. 接獲奇怪電話立即掛斷，再自行聯繫官方查證。

3. 啟用雙重驗證，增加帳戶防護。

4. 提醒長輩與親友多注意最新詐騙手法。

雖然詐騙手法推陳出新，但只要提高警覺、多一分查證，就能少一分損失！