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青年發聲、課堂行動　台南第三屆青年倡議論壇展成果

▲2025第3屆青年倡議論壇15日在成大迅慧講堂展開決選，參賽學生經過7個月的培訓及蒐集資料，有9隊通過初選，目的是引導學生參與公共政策，關心社區環境並提出方案，讓市府各部門做為施政參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2025第3屆青年倡議論壇15日在成大迅慧講堂展開決選，目的是引導學生參與公共政策，關心社區環境並提出方案，讓市府各部門做為施政參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025第3屆青年倡議論壇15日在成大迅慧講堂展開決選，參賽學生經過7個月的培訓及蒐集資料，有9隊通過初選，決選隊伍所屬學校有大灣高中、台南女中、家齊高中、新豐高中、德光高中等，論壇目的是鼓勵高中學生運用課堂知識，呼應108課綱提倡的自主互動共好理念，引導學生參與公共政策，關心社區環境並提出方案，讓市府各部門做為施政參考。

▲2025第3屆青年倡議論壇15日在成大迅慧講堂展開決選，參賽學生經過7個月的培訓及蒐集資料，有9隊通過初選，目的是引導學生參與公共政策，關心社區環境並提出方案，讓市府各部門做為施政參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲稱讚這次論壇參賽學生提案均是水準之作，參賽的高中生能以生活環境出發，用心值得肯定。呼籲年輕人多關心自己的家園，也感謝成功大學及台南大學教授的專業引導，這些提案是大學與高中的合作成果，市府會虛心接納並逐步實踐。

教育局鄭新輝局長表示，本屆在2024年10月開始召募本市高中生組隊，共有17隊9校66位學生報名，教育局規劃2次培訓工作坊及3次線上專家諮詢，邀請成功大學及台南大學教授授課及協助，參賽學生把握機會，從學校的校訂必修、探究與實作、專題實作、自主學習等課程成果出發，並連結相關部門，提升課程的深度，增廣學生的視野，國中小的PBL主題探究課程近來推行已有成果，在高中階段，更要發揮實際效益，讓學習步調更為踏實。

▲2025第3屆青年倡議論壇15日在成大迅慧講堂展開決選，參賽學生經過7個月的培訓及蒐集資料，有9隊通過初選，目的是引導學生參與公共政策，關心社區環境並提出方案，讓市府各部門做為施政參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，參賽主題分為「宜居台南」、「萬象台南」、「永續台南」三領域，「宜居台南」的提案有公車與Youbike的整合、都市計畫重新分區的可能、垃圾車清運的改善、自行車安全提升等。「萬象台南」是大眾運輸與觀光、人權博物館等。「永續台南」則是電動機車、綠屋頂、路樹保護等。

▲2025第3屆青年倡議論壇15日在成大迅慧講堂展開決選，參賽學生經過7個月的培訓及蒐集資料，有9隊通過初選，目的是引導學生參與公共政策，關心社區環境並提出方案，讓市府各部門做為施政參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

其中，台南女中蔡宜庭因為騎腳踏車上學，期望行車安全可以更為周全；台南女中郭玉歆則分析垃圾車清運的時間及方式，藉此改善交通擁塞及促進資源回收。家齊高中葉玟儀希望整合各單位，建立一個公車轉乘更容易查詢的平台或APP。台南女中李昕縈認為調整交通動線能促進觀光產業，且應增加雙語導覽及更多文化行程。大灣高中何品萱認為台南的人權理念領先全國，可以扎根幼兒的人權體驗活動。對於城市的面貌及功能，德光高中吳蕎齊以電信資料分析台南各區人口的變化，因應個別發展規劃教育醫療等設施。台南女中林宥欣、徐煒昕站在綠化的立場，建議市府在綠屋頂及種植路樹能有更多配套，修改法規並加入防災功能。沙崙科學城是台南的發展重點，因此新豐高中李宇諳關注電動車及替代能源，期盼建立能源產業鏈，讓台南成為人文科技兼具的城市。

▲2025第3屆青年倡議論壇15日在成大迅慧講堂展開決選，參賽學生經過7個月的培訓及蒐集資料，有9隊通過初選，目的是引導學生參與公共政策，關心社區環境並提出方案，讓市府各部門做為施政參考。（圖／記者林東良翻攝，下同）

入選的9組在決選會中發表且經過委員質詢，排列得名順序，前三名可獲得5千至2萬元禮券。決選結果選出宜居組第一名家齊高中「大台南公車與Youbike的動態整合」、第二名德光高中「以電信信令人口統計資料分析台南市都市計劃使用分區的合理性」、第三名台南女中「垃圾車清運的規劃與改善」、第三名台南女中「府城自行車安全提升」；萬象組第一名大灣高中「小小歷史家，大大人權夢」、第二名台南女中「大眾運輸與觀光改善」；永續組第一名台南女中「綠植與建築的共存-綠屋頂」、第二名台南女中「路樹保護」、第三名新豐高中「生活新動能-電動機車再出發」。另有4隊佳作，各獲得2千元禮券，分別為台南二中「玉井老街振興」、土城高中「社區博物館」、台南女中「二仁溪」、「無菸環境」。

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