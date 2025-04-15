川普：普丁、拜登、澤倫斯基要為俄烏戰爭負責　害數百萬人丟命

▲美國總統川普指出，俄烏戰爭是一場不該被允許的戰爭。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普14日在白宮受訪期間談及俄烏戰爭，點名俄羅斯總統普丁、前總統拜登、烏克蘭總統澤倫斯基都該為俄烏戰爭爆發負責，若當時是他擔任總統根本就不會開戰，「因為這3個人，數百萬人丟掉性命」。

BBC、Politico等報導，川普稱俄烏戰爭是一場不該被允許的戰爭，澤倫斯基與拜登本可以阻止戰爭，普丁根本不該開戰，每個人都有責任。

川普直言，「因為這3個人，數百萬人丟掉性命。普丁第一，拜登第二，他根本不知道自己在幹嘛，然後是澤倫斯基」。但依據估計，俄羅斯全面入侵澤倫斯基造成的死傷人數估達數十萬，並非數百萬。

川普還把矛頭指向澤倫斯基，「你不會對一個比你強大20倍的國家發動戰爭，然後指望別人給你飛彈」，「當你發動戰爭，你必須知道你能贏得這場戰爭」。

川普自今年重返白宮之後多次與澤倫斯基發生衝突，2月更在白宮與澤倫斯基爆發激烈爭吵，斥責澤倫斯基是拿第三次世界大戰當賭注。在此之際，川普努力改善與俄羅斯的關係，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）近期訪問俄羅斯會見普丁4個多小時，商討烏克蘭問題解決方案。