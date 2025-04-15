　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普：普丁、拜登、澤倫斯基要為俄烏戰爭負責　害數百萬人丟命

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲美國總統川普指出，俄烏戰爭是一場不該被允許的戰爭。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普14日在白宮受訪期間談及俄烏戰爭，點名俄羅斯總統普丁、前總統拜登、烏克蘭總統澤倫斯基都該為俄烏戰爭爆發負責，若當時是他擔任總統根本就不會開戰，「因為這3個人，數百萬人丟掉性命」。

BBC、Politico等報導，川普稱俄烏戰爭是一場不該被允許的戰爭，澤倫斯基與拜登本可以阻止戰爭，普丁根本不該開戰，每個人都有責任。

川普直言，「因為這3個人，數百萬人丟掉性命。普丁第一，拜登第二，他根本不知道自己在幹嘛，然後是澤倫斯基」。但依據估計，俄羅斯全面入侵澤倫斯基造成的死傷人數估達數十萬，並非數百萬。

川普還把矛頭指向澤倫斯基，「你不會對一個比你強大20倍的國家發動戰爭，然後指望別人給你飛彈」，「當你發動戰爭，你必須知道你能贏得這場戰爭」。

川普自今年重返白宮之後多次與澤倫斯基發生衝突，2月更在白宮與澤倫斯基爆發激烈爭吵，斥責澤倫斯基是拿第三次世界大戰當賭注。在此之際，川普努力改善與俄羅斯的關係，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）近期訪問俄羅斯會見普丁4個多小時，商討烏克蘭問題解決方案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國民黨三重黨部突遭搜索！執行長被帶走
快訊／黑道金牌學霸「京葵」60萬賠償金喊價1500萬！遭羈押
《苦盡》女星「用菸頭燙宋慧喬」！他一聽傻眼：瘋了嗎
股票暫停交易「只能認賠？」過來人曝2原因：繼續放
川普批澤倫斯基「挑起戰爭」！　還指望別人給你飛彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

凱特王妃罹癌康復後祕密出訪　「放下手機」1招找回內心安定

川普特使：普丁願意與烏克蘭達成「永久和平」協議

29歲移民誤遭川普政府遣送！　薩爾瓦多總統表態無意放人

大阪世博開幕第2天「進場人數剩一半」！　憂雷擊一度封閉大屋頂環

美政府最強瘦身風暴！川普擬砍國務院一半預算　27駐外使館恐關閉

川普：普丁、拜登、澤倫斯基要為俄烏戰爭負責　害數百萬人丟命

快訊／180涉詐台人遣送中國　柬埔寨外交部：堅定奉行「一中」

北韓打造最巨先進軍艦！金正恩推「海軍現代化」　飛彈攻擊陸海目標

川普「145%關稅大砲」直轟中國　高盛：恐害2000萬人被裁員

日15歲女高中生「家門口遭亂刀砍死」！　24歲男嫌滿身血被逮

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

#高雄 「 #討錢姊 」要不到300怒打人　反遭男子拿安全帽海K！

凱特王妃罹癌康復後祕密出訪　「放下手機」1招找回內心安定

川普特使：普丁願意與烏克蘭達成「永久和平」協議

29歲移民誤遭川普政府遣送！　薩爾瓦多總統表態無意放人

大阪世博開幕第2天「進場人數剩一半」！　憂雷擊一度封閉大屋頂環

美政府最強瘦身風暴！川普擬砍國務院一半預算　27駐外使館恐關閉

川普：普丁、拜登、澤倫斯基要為俄烏戰爭負責　害數百萬人丟命

快訊／180涉詐台人遣送中國　柬埔寨外交部：堅定奉行「一中」

北韓打造最巨先進軍艦！金正恩推「海軍現代化」　飛彈攻擊陸海目標

川普「145%關稅大砲」直轟中國　高盛：恐害2000萬人被裁員

日15歲女高中生「家門口遭亂刀砍死」！　24歲男嫌滿身血被逮

髮香噴霧3大用法公開！濕髮、用餐前先噴改善異味、香調更持久

搜完板橋黨部、再搜三重黨部！　新北藍黨團轟：嚴重破壞民主制度

生基靈骨塔詐7千萬！明仁會成員操盤　爽買藍寶堅尼、百萬公仔

凱特王妃罹癌康復後祕密出訪　「放下手機」1招找回內心安定

《七龍珠爆裂激戰》全球益智RPG手遊營收第二！10周年加持狂衝90名

張家陞「約女粉去U2」道歉後首露面！BL劇《獨佔接班人》將迎結局

川普特使：普丁願意與烏克蘭達成「永久和平」協議

雲林三條崙海洋教育中心完工　助學生沉浸式認識海洋

白天看電影「影廳卻只有30人」　網點出2原因：一下就上了

快訊／不只板橋！國民黨三重黨部也被搜索　執行長被帶回約談

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

國際熱門新聞

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

與美談判無效！南韓遭列「敏感國家」今生效

美飛機墜毀6死！罹難者全是高學歷菁英

西班牙漁民捕獲6.7公尺海地巨獸！　專家驚曝是「瀕危」姥鯊

婦人遭7m巨蟒活吞　兒目睹「整顆頭卡蛇嘴」

即／美教育部：凍結哈佛22.6億美元聯邦補助

川普威脅撤資90億美元　哈佛強硬拒絕

輝達宣布：在美建設16兆AI基礎設施

日本山區2個月地震1300次　專家：不尋常

川普政府挨告！　5家美企控「總統越權」

輝達宣布在美投資5000億　川普曝原因

加入俄軍3天就被俘　中國傭兵：被騙上戰場

更多熱門

相關新聞

美司令示警台海若開戰「50萬人絕望死」　顧立雄回應了

美司令示警台海若開戰「50萬人絕望死」　顧立雄回應了

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）近日重申，中國對台灣的侵略性軍事行動暴增300％，若西太平洋爆發戰爭將摧毀全球經濟，甚至造成50萬人絕望而死，更強調台灣海峽對全球貿易重要性。國防部長顧立雄今（15日）表示，我們主張維持現狀，美國認為臺海和平的穩定現狀也是美國核心利益，雙方有共同的核心利益，也共同願意以嚇阻方式面對中國可能的冒進作為。

川普祭145%關稅　高盛：中國恐2千萬人被裁

川普祭145%關稅　高盛：中國恐2千萬人被裁

川普下波關稅恐衝擊藥品！醫急勸4點：動作要快

川普下波關稅恐衝擊藥品！醫急勸4點：動作要快

與美談判無效！南韓遭列「敏感國家」今生效

與美談判無效！南韓遭列「敏感國家」今生效

美威脅中概股退市！　港媒讚：川普送的大禮

美威脅中概股退市！　港媒讚：川普送的大禮

關鍵字：

川普俄烏戰爭普丁拜登澤倫斯基北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

幫派收買官兵成共諜　憲兵也淪陷

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

惡男行車糾紛狂揍老翁！　53分鐘後國道慘死

白種元新節目「無限期延播」

北藝大學生要求罷免攤滾出去：真的很低能

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

黑道金牌學霸「京葵」又被抓！60萬車損價1500萬

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面