與美國談判無效！南韓遭拜登政府列「敏感國家」　從今天起生效

▲拜登在卸任美國總統前，美國政府能源部將南韓列入敏感國家名單。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國拜登政府今年1月卸任前，透過能源部將南韓列入「敏感國家」名單，原因是有承包商職員試圖將核子反應爐設計軟體攜至南韓。然而南韓政府卻遲至3月才知情，引發軒然大波。如今，敏感國家指定名單預計美東時間15日生效。南韓擔憂，未來與美國在科學技術、產業合作上將受到影響。

根據《韓聯社》，美國能源部（DOE）在拜登政府今年1月初交接前，將身為同盟國的南韓列入敏感國家（SCL）的「其他指定國家名單」，該份名單同樣也包括台灣，同時名單以國家安全、核武擴散、是否支持恐怖主義等觀點著眼，依危險程度將北韓和伊朗（支持恐怖主義）、危險國家（中國、俄羅斯）列入名單中。

儘管南韓身為美國在印太地區的戰略經濟夥伴同盟國，但卻仍被美國能源部列入「敏感國家」名單中，獲得幾乎與北韓（朝鮮）相同的待遇。對此，南韓從3月起便派出產業通商資源部長安德根訪美談判，然而至今為止美方卻仍未改變或暫緩實施該政策，導致該政策將如期於15日實施。

南韓外交部相關人士表示，「由於敏感國家名單是美國能源部的內部規定，因此基本上不會正式對外公開。只要美方沒有特別通知，南韓已經被解除列入敏感國家名單，基本上就視為（政策）生效。直到15日生效以前，我方並沒有聽到被排除在敏感國家名單外的消息，因此我方認為名單已如期生效。」

一旦被列入敏感國家名單，則若要拜訪美國能源部與能源部轄下17個研究機構，必須事前提出申請、完成身分驗證，至於美方人士若要訪問該國，則同樣必須進行相關的保密程序。

針對敏感國家名單即將生效，美國能源部3月向《韓聯社》強調，「目前（美國）與南韓雙方在科學、技術合作上，並沒有新的限制。能源部期盼，能夠透過與南韓之間的合作，增進雙方利益。」

至於美國國務院3月也透過發言人表示，「在科學研究合作方面，美國非常重視與南韓之間的合作。美方期盼，能夠持續與南韓之間在科學研究領域上的合作。」

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