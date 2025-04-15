美司令示警台海若開戰「50萬人絕望死」　顧立雄回應了

▲美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）近日重申，中國對台灣的侵略性軍事行動暴增300％，若西太平洋爆發戰爭將摧毀全球經濟，甚至造成50萬人絕望而死，更強調台灣海峽對全球貿易重要性。國防部長顧立雄今（15日）表示，我們主張維持現狀，美國認為臺海和平的穩定現狀也是美國核心利益，雙方有共同的核心利益，也共同願意以嚇阻方式面對中國可能的冒進作為。

對於帕帕羅說法，顧立雄回應，帕帕羅應該在之前的論壇就已經說明過一次了，他這次也是同樣的一個論點，說明印太地區的繁榮跟穩定，攸關美國的核心利益，也影響了全球的這個繁榮與穩定，所以臺海維持現狀，幾乎是全球共識認為要努力達成。

顧立雄指出，從最近美國國防部長的備忘錄也顯示，他們不可能讓中國來併吞臺灣，在在都顯示一個關鍵的事實，我們主張維持現狀，美國認為臺海和平的穩定現狀也是美國核心利益，所以這個核心利益是共同的。

顧立雄表示，彼此共同的方法也是確定在嚇阻，透過這個自我防衛力量的一個提升，還有跟這個友盟國家來進行這個協同合作，來有效嚇阻中國可能的冒進作為，這合乎雙方共同的核心利益，也合乎雙方共同認為達成目標的辦法作為。

媒體追問，是否憂心川普對印太立場不夠堅定？顧立雄表示，剛剛帕帕羅已經引述了臺海的和平穩定對美國重要性，以美國核心利益來講，它面臨的是能不能容許，臺海的和平穩定遭到武力、威脅方式加以破壞，如果有共同的核心利益，也共同願意以嚇阻的方法面對，那我們就會並肩而行，共同達成這樣的目標。