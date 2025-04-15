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川普「145%關稅大砲」直轟中國　高盛：恐害2000萬人被裁員

▲▼美國國旗,中國國旗。（圖／路透）

▲高盛警告，美國向中國課徵高額關稅，恐將導致2000萬人被裁員。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美中貿易戰升級，高盛警告，美國總統川普對中國商品徵收高達145%的關稅，恐將威脅中國進入全球最大經濟體的機會，並導致多達2000萬名中國勞動人口面臨裁員風險，形同總勞動力約3%的人可能失業。在中國經濟放緩、內需疲軟與外貿萎縮3重壓力之下，就業市場恐成為中美對抗中最脆弱的一環。

據彭博社報導，高盛與中國銀河證券估計，出口產業攸關中國超過1.2億個製造業和相關服務業的崗位，其中1000萬至2000萬勞動人口與對美出口直接相關。換言之，若美中貿易全面經濟切割，多達2000萬人的工作恐面臨影響，進一步重創已經歷裁員與減薪壓力的製造業與服務業。

多數經濟學家認為，雖然中國在2024年底，透過政府支援讓首季經濟成長維持在5%以上，超越政府目標，但勞動市場未見實質改善。據QuantCube技術公司統計，中國過去2個月的職缺比去年同期驟減了近30%；長江商學院（CKGSB）調查也顯示，企業未來的招募意願在3月份降至半年低點。專家指出，政府政策雖試圖提振經濟，但對就業市場的正面效應仍待顯現。

勞動市場低迷正拖累消費復甦，這對中國領導者而言尤其棘手。面對房地產危機與外貿受阻，官方期盼以消費帶動經濟動能。儘管如此，Morning Consult指數顯示，2025年初的家庭信心仍未回升。花旗與高盛等多家投行也下修中國GDP預測，其中高盛還將中國今年的成長預期從4.5%調降至4%。

儘管美國後來更新的關稅豁免涵蓋逾1000億美元的中國電子產品，為中國出口提供些許緩解壓力，但市場對中國是否能推出更有力刺激政策，以穩住5%的官方增長目標仍充滿疑慮。高盛強調，若不迅速提振內需，中國恐難以抵禦中美貿易戰帶來的全面衝擊。

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