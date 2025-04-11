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1200萬透天「分手3200萬賣掉」他爆賺！前女友、媽怒了

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲前女友主張，賣房獲利應該一人一半。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「不想鬧得太難看！」一名網友才賣掉透天3200萬，前女友與她媽媽知情後要求分帳，聲稱當初出500萬買房，應該有一半產權，但原PO已經還清這筆500萬，如今對方堅持要對半獲利，原PO不知該如何拒絕。文章曝光後，網友也吵翻，「你是不是遇到女版川普」、「分手各半～合理」。

一名網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，最近以3200萬賣掉一間透天，沒想到這消息傳到前女友與她媽媽的耳裡，要求原PO把「獲利差額」還給她們。

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原PO透露，這間房子當初購入價格是1200萬，前女友媽媽給了500萬當作頭期款，無奈兩人愛情長跑20年，卻在今年年初以分手收場，因此原PO向銀行貸款500萬，把當初贊助的頭期款還給長輩；而利息部分，原PO說，就當作這些年前女友住在房子裡的「房租」，雙方也算扯平。

原以為如此處理已經很有誠意，沒想到最近前女友竟翻臉，與媽媽一起主張自己擁有房產的一半產權，現在賣掉應該「獲利要一人一半」。對此，不知所措的原PO求助大家看法，「不想鬧得太難看，畢竟這麼熟...我到底該怎麼拒絕？」

文章曝光後，全場也吵翻，「你是不是遇到女版川普」、「叫她有種告上法院，看她能討什麼」、「分手各半～合理」、「男版+0」、「既要享受別人20年青春，又要把獲利整碗端走，吃相真難看」、「他跟你在一起20年，她媽媽又幫你付5百萬，真的覺得你可以多給」、「用比例，這樣要求沒有錯」、「如果是今年年初才還500萬，那確實獲利應該算人家5/12」、「請律師幫忙處理」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，若婚前雙方共同出資購屋，登記在一方名下，屬於婚前財產，「這波房價大漲後若感情遇到波折，要分開時就可能會遇到糾紛，當初誰出的資金雖然清楚，但上漲房價的歸屬就易生糾紛。」

曾敬德建議，除資金往來證明要留底，最好一開始連登記比例都講好，雖然談錢傷感情，但日後真的走不下去時，也能夠好聚好散。

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