情侶鬧分手她潑油縱火燒死3歲女！一審重判20年　二審卻撤回上訴

▲鄧姓女子縱火燒毀房屋，當時消防人員趕赴救援，仍無法阻止屋內3歲女童遭燒死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



記者吳銘峯／台北報導

發生在2022年2月間的桃園大溪民宅縱火案，檢警查出，縱火的鄧姓女子，因與同伴游姓女子鬧分手，恐嚇「要燒死你全家」，之後真的潑汽油縱火，結果燒死游女的3歲女兒，游女也嚴重燒傷。一審國民法官將鄧女重判有期徒刑20年，案經上訴，高等法院二審開庭審理後，鄧女突然當庭「撤回上訴」。高院諭知候核辦。

檢方起訴指稱，鄧女（28歲）與游女（32歲）2020年9月開始交往後，鄧女就搬進游女位在桃園大溪的3樓鐵皮屋同居，並與游女當時不到1歲的女兒同住。2女交往2年多，2022年底，游女開始與廖姓前男友聯繫，廖男更在2023年1月前來探望女兒。當時鄧女就猛吃醋，大發雷霆，與游女大吵一架，還恫嚇「要燒死你全家」。

2023年1月底，鄧女真的到加油站購買汽油，還潑灑在房間的枕頭上。游女發現後，詢問鄧女，鄧女竟大方坦承，「對，我要把你家炸了。」鄧女也將剩下的汽油藏放在儲藏室內。

2女持續發生爭執，游女更要求分手，並要鄧女搬走；鄧女不願意，再加上她想查看對方手機遭拒，更是暴怒。案發於2023年2月7日，上午9點多，游女與女兒還在睡夢中時，鄧女取出汽油朝2母女潑灑，隨即引火。火勢隨即吞沒游女以及3歲的女童，游女衝到浴室灑水自救後，要衝出救護女兒，卻遭鄧女拉手攔阻，3歲女童頭部、軀幹、四肢2至3度燒傷達90％，因燒灼傷而死亡，游女身受重傷，鄧女也因燒傷被送醫治療。

檢警偵辦後，依照「家暴殺人罪」嫌，對鄧女提起公訴。一審桃園地院國民法官審理後，將鄧女判處有期徒刑20年，另外依照恐嚇罪判處拘役59日，得易科罰金。案件上訴第二審。

高等法院二審8日再度開庭審理本案。告訴人游女委任律師指出，鄧女並無賠償能力，再加上她對游女家庭造成太大傷害，不願原諒，也不接受和解。

而鄧女突然當庭對法官說，「我要撤回上訴」，法官錯愕，鄧女接著說，她上訴是希望能跟對方和解，表達歉意；但若對方不願和解，那就不需再爭執，她對一審判決「心悅誠服」。

鄧女雖然當庭撤回上訴，但檢方與告訴人均提出上訴，要求判處更重的刑度，因此本案仍需繼續審理，法官諭知本案候核辦。