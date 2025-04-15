　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

保五困難！　瑞銀估陸GDP成長只剩3.4％、野村擬收縮業務

▲▼中國經濟,中國房地產,中國房市。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸經濟。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

瑞銀下調大陸今年GDP預測，由此前的4％降至3.4％，2026年進一步放緩至3％，預計國內投資和消費將繼續受到負面影響，政策刺激效應正在減弱。而大陸官方先前於兩會宣布，今年的經濟成長預期目標為5％左右。

《彭博》引述瑞銀指出，雖然大陸的報復性關稅可能推高部分進口產品的價格，但美國的關稅將大幅減少大陸的外部需求，並增加大陸國內價格的下行壓力。

瑞銀預計，大陸CPI通膨率和GDP平減指數（GDP deflator）在2025年和2026年均為負值。

此前，高盛已下調對大陸經濟成長的預期，理由是預計關稅將對大陸經濟和勞動力市場產生負面影響。

高盛預計，2025年大陸實際GDP將成長4.0％，2026年將成長3.5％，低於此前預期的4.5％和4.0％。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷近日指出，面對中美關稅大戰局面，將加速中美之間的經濟「脫鈎」，大陸或需再加大力度刺激經濟，該行把大陸今年GDP增長預測下調至4.2％。

另一方面，野村控股擬調整大陸業務布局，收縮最初側重的財富管理業務，轉而優先擴展券商及資產管理業務。

《彭博》引述消息指，過去兩年間，野村東方國際證券的中國財富管理部門裁員約三分之二。目前，野村正在為其大陸合資券商尋找新的行政總裁，並計劃未來重點發展資產管理與研究業務，同時進一步擴大在大陸市場的銷售和交易業務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美財長證實日本、南韓是下一批「談判對象」！強調盟友先發優勢
日本山口縣2個月地震1300次　專家觀測「震源變淺」：不尋常
快訊／黑金專組檢察官帶隊！搜國民黨板橋區黨部　再帶走黨部主任
川普關稅「一拳打趴台灣傳產3大明星」　老謝點11台廠壓力大
台中小姊妹遭燒死　幼兒園震驚哀痛
中國人不打中國人！總統府、士林憲兵隊士官集體拍投降片下場曝
快訊／國民黨新北黨部遭搜索　1人被帶走
《戲說》臨演「10小時只領500元」！服裝全自備　離譜內幕曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

亞冬會遭外部網攻！　哈爾濱警方通緝3名「美國國安局特工」

保五困難！　瑞銀估陸GDP成長只剩3.4％、野村擬收縮業務

斥關稅「要命」　夏寶龍轟：讓「美國鄉巴佬」在五千年文明前哀鳴

川普「關稅政策」一再修改　陸外交部勸美：放棄極限施壓

網攻入侵華為、亞冬會！　大陸通緝3名美國NSA特務

央視強調緊相握！中越簽署45份合作文件　習近平先「鞏固」政治互信

「和平獎」不行！陸政府招人才需有「諾貝爾獎」　網傻眼：奇觀

爽領4萬元！　澳門連續19年向全民發錢　非永久性居民也有

廣東一家三口遭砍死　2歲男童「頭頸嚴重受創」當場身亡

反制美國！　陸對涉藏問題「表現惡劣」美方人員採簽證限制

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

正妹媽深情唱蔡健雅《Beautiful Love》 結尾撩頭髮太美惹！

亞冬會遭外部網攻！　哈爾濱警方通緝3名「美國國安局特工」

保五困難！　瑞銀估陸GDP成長只剩3.4％、野村擬收縮業務

斥關稅「要命」　夏寶龍轟：讓「美國鄉巴佬」在五千年文明前哀鳴

川普「關稅政策」一再修改　陸外交部勸美：放棄極限施壓

網攻入侵華為、亞冬會！　大陸通緝3名美國NSA特務

央視強調緊相握！中越簽署45份合作文件　習近平先「鞏固」政治互信

「和平獎」不行！陸政府招人才需有「諾貝爾獎」　網傻眼：奇觀

爽領4萬元！　澳門連續19年向全民發錢　非永久性居民也有

廣東一家三口遭砍死　2歲男童「頭頸嚴重受創」當場身亡

反制美國！　陸對涉藏問題「表現惡劣」美方人員採簽證限制

罷吳藍青年等被告交保　藍北市黨部曝策略：積極完成二階連署

《不熙娣》班底電梯被侵犯「對方強吻掐脖」！　揭惡狼身份：是財經大佬

正妹車禍喬肩頸！控復建師「抓胸捏乳頭」　法官判無罪理由曝

快訊／調查局約談！　罷免蘇巧慧召集人王昱人抵達北機站

南港茶山賞螢4／19登場！3場免費導覽已滿　當天還有市集、音樂會

張鈞甯搶曬「貴婦愛牌」巧克力色水桶包　Valextra大尺寸鬆弛感美包超燒

一堆家長排隊打！他無聊玩「1機台」突噴150驚呆　網笑：1500起跳

說流行／熱賣半世紀agnès b.開襟外套為何經典？誕生故事、款式一次看

Netflix實境秀女星罹乳癌「3年動刀8次」！　苦吐近況：不抱太大希望

3秒魔術「把牙齒變不見」！全場拉近拍 艾薇：只有我一個歌手做到

周遊.李朝永婚禮放閃　祝褔完突放冷箭XD

大陸熱門新聞

陸配亞亞：兒子上課糾正老師「去大陸不是出國」

陸專家分析：金價半年1g恐漲到5776元

中越簽署45份合作文件　習近平「鞏固」政治互信

陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

陸使館突發通知：注意防範日本發生南海海槽大地震！

失去美國市場？智庫高層：中美不會重啟對話

廣東一家三口遭砍死　2歲男童頭頸嚴重受創

爽領4萬元！　澳門連續19年向全民發錢

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

和平獎不行！陸政府招人才需有「諾貝爾獎」

爸幫兒取名「東風」！戶政人員打錯1字...媽驚喜：不改了

陸駕訓班爆女學員把車開上樹　調查結果逆轉

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲

更多熱門

相關新聞

卓榮泰重申不會對美關稅報復　「在世界貿易同陣營中互相合作」

卓榮泰重申不會對美關稅報復　「在世界貿易同陣營中互相合作」

美國總統川普近日先宣布對多國實施對等關稅，後來又改口暫緩實施90天，全球金融市場大震盪。對於在野黨呼籲應與中國合作、對美關稅報復。行政院長卓榮泰今（15日）備詢時強調，總統五項策略已經很清楚，不會對美國報復關稅，世界貿易的特殊性中，美國主導的力量跟台灣的方向相對相同，這同個陣營共同合作，穩定下來後，對國內外都好。

夏寶龍轟：讓「美國鄉巴佬」在五千年文明前哀鳴

夏寶龍轟：讓「美國鄉巴佬」在五千年文明前哀鳴

中越簽45項合作案　川普：他們想搞垮美國

中越簽45項合作案　川普：他們想搞垮美國

川普關稅政策再修改　陸外交部勸美：放棄施壓

川普關稅政策再修改　陸外交部勸美：放棄施壓

川普愛速食可樂「長腸息肉」　醫解析健檢報告：精神狀態正常

川普愛速食可樂「長腸息肉」　醫解析健檢報告：精神狀態正常

關鍵字：

關稅戰貿易戰川普中國經濟成長瑞銀野村

讀者迴響

熱門新聞

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

白種元新節目「無限期延播」

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

NBA太陽開除去年才簽16億合約教頭

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網

歌手JJJ病逝　經紀公司悲痛證實

台海開戰恐怖後果！美司令警告：50萬人絕望死

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面