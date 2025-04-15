保五困難！　瑞銀估陸GDP成長只剩3.4％、野村擬收縮業務

▲大陸經濟。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

瑞銀下調大陸今年GDP預測，由此前的4％降至3.4％，2026年進一步放緩至3％，預計國內投資和消費將繼續受到負面影響，政策刺激效應正在減弱。而大陸官方先前於兩會宣布，今年的經濟成長預期目標為5％左右。

《彭博》引述瑞銀指出，雖然大陸的報復性關稅可能推高部分進口產品的價格，但美國的關稅將大幅減少大陸的外部需求，並增加大陸國內價格的下行壓力。

瑞銀預計，大陸CPI通膨率和GDP平減指數（GDP deflator）在2025年和2026年均為負值。

此前，高盛已下調對大陸經濟成長的預期，理由是預計關稅將對大陸經濟和勞動力市場產生負面影響。

高盛預計，2025年大陸實際GDP將成長4.0％，2026年將成長3.5％，低於此前預期的4.5％和4.0％。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷近日指出，面對中美關稅大戰局面，將加速中美之間的經濟「脫鈎」，大陸或需再加大力度刺激經濟，該行把大陸今年GDP增長預測下調至4.2％。

另一方面，野村控股擬調整大陸業務布局，收縮最初側重的財富管理業務，轉而優先擴展券商及資產管理業務。

《彭博》引述消息指，過去兩年間，野村東方國際證券的中國財富管理部門裁員約三分之二。目前，野村正在為其大陸合資券商尋找新的行政總裁，並計劃未來重點發展資產管理與研究業務，同時進一步擴大在大陸市場的銷售和交易業務。