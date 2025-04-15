無懼川普威脅「撤資90億美元」　哈佛強硬拒絕：不接受思想審查

▲哈佛大學表態拒絕配合川普政府要求。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）政府近期以打擊反猶為名，對多所頂尖學府祭出政策新規，其中哈佛大學（Harvard University）明確表態拒絕配合，強調不會任由聯邦政府干預學術運作。先前當局曾透露，正在審查哈佛大學近90億美元的聯邦合約和補助。

根據NBC報導，哈佛代理校長賈柏（Alan M. Garber）在致全校師生的電郵中透露，白宮方面寄來「更新且擴大的要求清單」，並警告哈佛若想「維持與聯邦政府的財務關係」，就必須配合。

川普政府列出的10項要求，聲稱是為了打擊校園反猶主義，當中包含限制錄取「對美國價值觀和制度抱持敵意」的國際學生。此外，政府還要求由第三方審查某些被指助長反猶騷擾或「展現意識形態操控」的學術計畫。

這些要求還包括立即關閉所有「多元、公平與包容」（DEI）相關的計畫與政策，無論是在師資聘任還是招生領域，並改以所謂「以能力為本」的政策取而代之。

賈柏直言，這些要求前所未見，並抨擊這是政府試圖干預哈佛校園生活，要對學生、教職員的思想與言論加以管控。哈佛方面透過法律顧問，正式告知川普政府，不會接受這些條件。

賈柏指出，「這顯然不是要跟我們合作、共同對抗反猶主義，而是一種單方面的政治施壓。儘管有些項目看似與打擊反猶有關，但大部分的內容，實際上是政府在試圖直接管控哈佛的『思想環境』。」

哈佛律師在回函中也強調，校方堅決致力於對抗反猶主義和其他形式的偏見，但政府的這些要求，已經嚴重侵犯了大學的自主權，這種自由是美國最高法院一再確認過的基本權利。

對此，白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）發出聲明，痛批哈佛，並強調政府不會讓步，「川普總統正在努力『讓高等教育再度偉大』（Make Higher Education Great Again），終結無節制的反猶主義，確保納稅人的錢不會流向哈佛支持的危險種族歧視或基於種族動機的暴力行為。」

美國教育部、衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）和總務署（General Services Administration，GSA）3月31日表示，正審查哈佛大學及其附屬機構與聯邦政府之間價值2.556億美元的合約，以及總值87億美元的多年期補助承諾。

哥倫比亞大學（Columbia University）上個月就同意了政府開出的9項條件，包括禁止學生在抗議活動中戴口罩、增聘36名具逮捕權的校安人員，以及任命一名資深副教務長專責監督「中東、南亞與非洲研究系」（Department of Middle East, South Asian and African Studies）。

川普政府先前指控哥倫比亞對「猶太學生長期遭到騷擾」一事無所作為，因此取消該校約4億美元（約等於台幣129億元）的聯邦資助。