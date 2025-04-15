曾親赴賴清德就職典禮　美前副國務卿阿米塔吉逝世

▲前美國副國務卿阿米塔吉曾於2021年訪台。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前副國務卿阿米塔吉13日因肺栓塞突發辭世，享壽79歲。阿米塔吉（Richard Armitage）是美國政壇知名的友台派，去年5月總統賴清德就職時，他曾親自來台道賀，並於之後受訪強調，此行目的是讓台灣知道美國兩黨對台灣民主的支持。

根據聲明，阿米塔吉自2001年至2004年間，擔任小布希政府國務卿鮑爾（Colin Powell）的副手，在美國面臨911恐攻後的戰爭與動盪期間扮演要角。在此之前，他也曾在雷根政府擔任國防部高級官員，並在老布希總統任內出任特使，經歷豐富。

最為人稱道的是，越戰期間在西貢陷落前夕，他協助南越海軍將艦隊與數萬名難民撤離，親自率隊駛往菲律賓，成功救出約3萬人，展現堅強領導力與人道精神。

阿米塔吉長年來與台灣關係密切，2024年總統就職大典，美方代表團特地派出他與布魯金斯研究院資深研究員卜睿哲（Richard Bush）來台致意。

▲阿米塔吉參加賴清德就職典禮。（圖／記者湯興漢攝）



當時他感性地說，世界各地向賴總統表達祝賀，象徵台灣作為民主象徵的重要地位，並在接受《美國之音》（VOA）專訪時強調，這趟訪台是為了讓台灣人民清楚知道，美國朝野兩黨對台灣民主的支持從未改變。

然而，就在賴清德就任幾天後，中國解放軍隨即於5月23至24日發起「聯合利劍-2024A」環台軍演，強調是對謀獨行徑的懲戒行動。

當時阿米塔吉也公開發言力挺台灣，批評中國的戰狼行徑，「台灣的地理鄰居是暴政，雖需承受威脅，但全球支持台灣的聲音正不斷壯大，中國不明白，愈是欺壓台灣，國際就愈團結站在台灣這一邊。」

阿米塔吉於2004年離開政府職務後，成立「阿米塔吉國際團隊」（The Armitage International Team），並持續參與國際事務。他在2005年獲英國女王授予榮譽爵士勳銜，之後也陸續獲得日本、紐西蘭、澳洲、羅馬尼亞等國政府頒贈獎章，並由日本慶應大學頒發名譽博士學位，以表彰其外交貢獻。

美國海軍官校校友會也特別製作紀念影片，緬懷這位走過戰場、深耕外交、力挺民主的傳奇人物。