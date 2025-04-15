台積電遭點名！川普擬對半導體、藥品加徵關稅　商務部展開調查

▲川普指示商務部針對半導體與藥品進口展開貿易調查。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）政府持續推進關稅政策，已指示商務部（Commerce Department）針對半導體與藥品進口展開貿易調查，為課徵關稅鋪路，恐進一步擴大這場美國主導的貿易戰。

根據Bloomberg News報導，《聯邦公報》（Federal Register）於14日公告，美國商務部已根據《貿易擴展法》第232條，於4月1日就「半導體及半導體製造設備」和「藥品及藥品原料，包括成品藥物」進口對於美國國家安全的影響展開調查。

依照法規，商務部長需在270天內提交調查結果，但川普與白宮官員已暗示，調查可能會更快出爐。

川普一向主張，依賴國外生產晶片與藥品對國安構成威脅，揚言課徵高額關稅以促使美國恢復本土製造。不過，此舉也可能進一步擾亂供應鏈、拉高消費者成本。

根據公告，針對半導體的調查涵蓋範圍廣泛，將審查傳統與尖端晶片進口情況，特別是與人工智慧（AI）應用有關的高階晶片，也涵蓋晶片製造設備與含有晶片的電子產品。

若川普最終對晶片開徵關稅，勢必衝擊大量對美出口晶片與設備的外國企業，包括台積電（TSMC）與韓國的SK海力士，他們可能面臨漲價壓力或利潤縮水的困境。

此外，川普過去一再批評美國藥廠過度依賴海外製造，如今則打破多年傳統，直接將藥品納入關稅戰範疇。過去基於人道考量，藥品多數被排除在貿易戰之外，並受到國際協議保護，如今則被川普親自點名，象徵藥品產業也無法置身事外。