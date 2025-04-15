川普「無視小甘迺迪老婆」影片瘋傳　公關駁：斷章取義

▲川普無視小甘迺迪老婆握手影片瘋傳。（圖／翻攝自X）
記者張方瑀／綜合報導
美國總統川普（Donald Trump）近日出席UFC 314格鬥賽時，與衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）握手寒暄，卻似乎「略過」站在一旁的夫人、女星海因斯（Cheryl Hines），相關影片在社群平台瘋傳，引起外界熱議。不過，雙方陣營火速澄清，強調這件事純屬誤會，影片全是斷章取義。
根據《美國線上》報導，當晚川普與內閣成員一同入場觀賽，進場時在現場觀眾熱烈歡呼中與小甘迺迪握手，但疑似沒有注意到伸出手的海因斯，轉身與其他賓客互動，讓海因斯將手收回。這段畫面在X瘋傳，短短時間內吸引超過180萬次觀看。
This is story of @CherylHines who sold her soul to Donald Trump and who couldn't even get a handshake.pic.twitter.com/nJyRGGAr61— Don Winslow (@donwinslow) April 13, 2025
然而，針對網路盛傳的「無視海因斯」說法，小甘迺迪的前資深顧問羅倫（Link Lauren）率先出面澄清，並貼出川普與甘迺迪夫婦交談的照片，「這根本就是標題黨（Clickbait），他（川普）後來有回來找她（海因斯）。」
小甘迺迪夫婦的公關13日回應福斯新聞網時表示，川普後來確實有回頭與海因斯互動，先前沒與她握手，很可能只是總統一時沒注意到，並非刻意忽視。
海因斯的公關古羅拉（Ann Gurrola）也表示，她並未出席當天的活動，因此無法直接評論，但根據她看到的資料來看，川普確實有回頭與海因斯握手，那段被網友瘋傳的畫面可能只是「純粹沒看到」，不是有意忽略。
No, President Trump did not “snub” RFK Jr’s wife, Cheryl Hines.— Liberacrat™️ (@Liberacrat) April 13, 2025
He didn’t see her hand, and went back after he was done greeting Joe Rogan and Daniel Cormier, as seen in the picture below. pic.twitter.com/qoX0Yr0G0I
《福斯新聞》也取得另一張照片，顯示比賽開始前，川普與海因斯及其他人交談的畫面。許多X用戶也貼出川普與小甘迺迪夫婦交談的影片與截圖，證實他後來確實有回頭與海因斯互動。
這起插曲之所以特別受到關注，也與海因斯過往曾公開批評川普的言論有關。
她過去曾形容川普的發言荒謬又不尊重人，但自從丈夫小甘迺迪去年夏天表態支持川普，並在今年成為其衛生部長後，她也曾多次陪同出席在海湖莊園（Mar-a-Lago）與白宮舉辦的相關活動。
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