川普「無視小甘迺迪老婆」影片瘋傳　公關駁：斷章取義

▲川普無視小甘迺迪老婆握手影片瘋傳。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)近日出席UFC 314格鬥賽時,與衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)握手寒暄,卻似乎「略過」站在一旁的夫人、女星海因斯(Cheryl Hines),相關影片在社群平台瘋傳,引起外界熱議。不過,雙方陣營火速澄清,強調這件事純屬誤會,影片全是斷章取義。

根據《美國線上》報導,當晚川普與內閣成員一同入場觀賽,進場時在現場觀眾熱烈歡呼中與小甘迺迪握手,但疑似沒有注意到伸出手的海因斯,轉身與其他賓客互動,讓海因斯將手收回。這段畫面在X瘋傳,短短時間內吸引超過180萬次觀看。

This is story of @CherylHines who sold her soul to Donald Trump and who couldn't even get a handshake. pic.twitter.com/nJyRGGAr61

然而,針對網路盛傳的「無視海因斯」說法,小甘迺迪的前資深顧問羅倫(Link Lauren)率先出面澄清,並貼出川普與甘迺迪夫婦交談的照片,「這根本就是標題黨(Clickbait),他(川普)後來有回來找她(海因斯)。」

小甘迺迪夫婦的公關13日回應福斯新聞網時表示,川普後來確實有回頭與海因斯互動,先前沒與她握手,很可能只是總統一時沒注意到,並非刻意忽視。

海因斯的公關古羅拉(Ann Gurrola)也表示,她並未出席當天的活動,因此無法直接評論,但根據她看到的資料來看,川普確實有回頭與海因斯握手,那段被網友瘋傳的畫面可能只是「純粹沒看到」,不是有意忽略。

No, President Trump did not “snub” RFK Jr’s wife, Cheryl Hines.



He didn’t see her hand, and went back after he was done greeting Joe Rogan and Daniel Cormier, as seen in the picture below. pic.twitter.com/qoX0Yr0G0I