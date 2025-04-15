川普要跪了？　前大使介文汲預言「30天後必向中國求和」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普日前宣布暫緩對等關稅90天，唯獨對中國維持145％關稅。對此，前外交官介文汲13日預言，川普全靠個人意志在決策，沒搞清楚美國要付出的代價，「我跟你講30天以後，川普就要跟中國大陸求和。」

介文汲13日在中天節目《國際直球對決》中表示，川普對市場的特性、產品的特性、分工、原產地都沒搞清楚，就出招了，結果就出糗了，變成打到他自己的廠商。

介文汲說，中國大陸準備要跟美國切割，也準備付出代價，但川普要跟中國大陸切割時，沒想到自己要付出的代價，現在做下去後發覺代價這麼高，所以正在做一些補救（編按：美國將手機、比電和晶片等電子產品列入豁免關稅名單）。

介文汲認為，川普用皇帝的個人意志在做決策，沒有下面的幕僚作業，幕僚必須先把整個產品的分工、產業鏈，以及美國、中國和世界各自扮演什麼角色弄清楚，才能出招，所以美國商業部應該找各產業專家研究清楚，而非讓川普一竿子打翻。

他指出，美國這個市場對中國GDP只佔2.9%，現在中國弄清楚了，心態基本上就是「我不要了」，也看清一個大局，就正好跟美國「小結一次帳」，也剛好調整自己的產業結構，再進一步降低對美國的依賴性，連帶逼整個內需市場變成「雙引擎」結構，是有整個策略性的想法。

介文汲表示，川普政策之粗糙，如同「閉著眼睛在賭博」，眼睛都沒張開就要賭，「所以他這個所謂的對等關稅，政策推出8天以後，川普就跪下了：對不起再給我90天...現在12天就變趴下，因為他現在發現國內有些產業要垮掉了。」

他舉例，光講蘋果公司就好，一支1500元美金的手機，會變成3500元，「不是在外面賣，是在美國市場賣，而且蘋果手機90％都在中國大陸生產，結果現在你把關稅增加到145％，不是叫蘋果手機在美國的市場全部垮光嗎？這是立即的危險。」

介文汲預言，「30天以後，川普就要跟中國大陸求和。為什麼求和？因為他國內的供應鏈混亂以後，反倒不是蘋果先跳出來，而是很多廠商交不了貨，亞馬遜就要先出來了，因為它有60％到70％的貨是中國大陸的，過去是首富，現在都要變『首窮』了。」

他說，全美國上、中、下游上萬家廠商，跟中國大陸是共生關係，尤其民生用品多，「你（川普）有沒有顧及這些人的生計？到時候貨架上的貨沒有了，如果還有，基本上也要把關稅（成本）反映下去（價格），消費者出錢...百日維新的命運，就是川普（政策）的命運。」

▼前外交官介文汲預言，「川普30天後就要跟中國大陸求和」。（圖／記者李毓康攝）