川普暗示豁免汽車零組件關稅！美4大指數收漲　台積電ADR跌近1％

▲美股。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普14日表示，考慮對汽車及零件進口的25％關稅進行部分豁免，讓車廠有更多時間調整供應鏈、轉向美國本土製造。此消息公布後，美股四大指數全面收高。

道瓊工業指數上漲312.08點，漲幅0.78％，收在40,524.79點。

標準普爾500指數上漲42.61點，漲幅0.79％，收在5,405.97點。

那斯達克指數上漲107.03點，漲幅0.64％，收在16,831.48點。

費城半導體指數上漲12.32點，漲幅0.31％，收在4,003.22點。

個股方面，特斯拉（Tesla）股價上漲0.04美元，漲幅0.016％，收在252.35美元。

輝達（NVIDIA）股價下跌0.22美元，跌幅0.20％，收在110.71美元。

台積電ADR下跌1.24美元，跌幅0.79％，收在155.84美元。

輝達當天宣布，未來4年將在美國投資最多5,000億美元建立AI基礎建設。該公司表示，其最新一代AI晶片「Blackwell」已於台積電亞利桑那州新廠投產，預計12至15個月內進入量產階段，並與鴻海、緯創等業者合作設廠於美國多地，擴大在地生產規模。