飛機墜毀6死！罹難者全是美國「高學歷菁英」

▲美國一架私人飛機墜毀，六人全罹難。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導

紐約上州上周末發生一起私人飛機墜毀事件，導致機上6人全數罹難。罹難者包括葛洛夫一家4口及其家庭成員的男女朋友，他們皆是高學歷菁英，擁有專業背景或名校學歷。

根據路透社及美聯社報導，墜毀的飛機為雙發動機三菱MU-2B型（Mitsubishi MU-2B），事故發生於當地時間12日中午12時15分（台灣時間13日零時15分），墜毀地點位於紐約上州科佩克（Copake）靠近麻州州界的一片泥地。

▲卡琳娜．葛洛夫不幸罹難，她是前麻省理工學院（MIT）足球選手。（圖／達志影像／美聯社）



根據家族聲明，受害者包括卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff），她是前麻省理工學院（MIT）足球選手，曾獲2022年全美大學體育聯盟（NCAA）年度女性大獎。其他罹難者還有她的父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff）醫生，他是一名神經科學家；她的母親塞尼（Joy Saini），是一名婦女泌尿科醫生；以及她的手足傑瑞德‧葛洛夫（Jared Groff），他於2022年畢業於賓州史瓦摩爾學院（Swarthmore College），職業是律師助理。

傑瑞德‧葛洛夫的伴侶杜華德（Alexia Couyutas Duarte）也是罹難者之一，她也畢業於史瓦摩爾學院，並計畫今年秋天就讀哈佛法學院（Harvard Law School）。最後一名死者則是卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro），他也是近期畢業於麻省理工學院。