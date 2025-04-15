　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飛機墜毀6死！罹難者全是美國「高學歷菁英」

▲美國一架私人飛機墜毀，六人全罹難。（圖／路透）

▲美國一架私人飛機墜毀，六人全罹難。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導

紐約上州上周末發生一起私人飛機墜毀事件，導致機上6人全數罹難。罹難者包括葛洛夫一家4口及其家庭成員的男女朋友，他們皆是高學歷菁英，擁有專業背景或名校學歷。

根據路透社及美聯社報導，墜毀的飛機為雙發動機三菱MU-2B型（Mitsubishi MU-2B），事故發生於當地時間12日中午12時15分（台灣時間13日零時15分），墜毀地點位於紐約上州科佩克（Copake）靠近麻州州界的一片泥地。

▲Karenna Groff在飛機墜毀事件中罹難。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡琳娜．葛洛夫不幸罹難，她是前麻省理工學院（MIT）足球選手。（圖／達志影像／美聯社）

根據家族聲明，受害者包括卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff），她是前麻省理工學院（MIT）足球選手，曾獲2022年全美大學體育聯盟（NCAA）年度女性大獎。其他罹難者還有她的父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff）醫生，他是一名神經科學家；她的母親塞尼（Joy Saini），是一名婦女泌尿科醫生；以及她的手足傑瑞德‧葛洛夫（Jared Groff），他於2022年畢業於賓州史瓦摩爾學院（Swarthmore College），職業是律師助理。

傑瑞德‧葛洛夫的伴侶杜華德（Alexia Couyutas Duarte）也是罹難者之一，她也畢業於史瓦摩爾學院，並計畫今年秋天就讀哈佛法學院（Harvard Law School）。最後一名死者則是卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro），他也是近期畢業於麻省理工學院。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爸爸送子女480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

飛機墜毀6死！罹難者全是美國「高學歷菁英」

國際火線／雙子座整人遊戲：川普關稅戰為何朝令夕改？

日本山口縣山區2個月地震1300次　專家觀測「震源變淺」：不尋常

快訊／輝達宣布將與台積電合作　在美國建設價值16兆AI基礎設施

快訊／凱蒂佩芮將上太空　火箭21：30發射

性侵逾百位年輕女病患　兒科醫師慘了！要賠16億元

高規格迎習近平！大馬媒體播央視節目　出動反恐車護送「紅旗」御駕

韓鐵路隧道崩塌第4天！他「失蹤72小時」仍未獲救　當局認搜救困難

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」禁攜入境　他慘被沒收還留紀錄

雷暴迫降美機場！300乘客被禁下機　「受困機艙15hrs」在跑道過夜

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

正妹媽深情唱蔡健雅《Beautiful Love》 結尾撩頭髮太美惹！

【泰格與雪兒】牡羊座藏不住

【所以Cindy是誰】女友考2個陷阱題...差點逼瘋男友XD

飛機墜毀6死！罹難者全是美國「高學歷菁英」

國際火線／雙子座整人遊戲：川普關稅戰為何朝令夕改？

日本山口縣山區2個月地震1300次　專家觀測「震源變淺」：不尋常

快訊／輝達宣布將與台積電合作　在美國建設價值16兆AI基礎設施

快訊／凱蒂佩芮將上太空　火箭21：30發射

性侵逾百位年輕女病患　兒科醫師慘了！要賠16億元

高規格迎習近平！大馬媒體播央視節目　出動反恐車護送「紅旗」御駕

韓鐵路隧道崩塌第4天！他「失蹤72小時」仍未獲救　當局認搜救困難

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」禁攜入境　他慘被沒收還留紀錄

雷暴迫降美機場！300乘客被禁下機　「受困機艙15hrs」在跑道過夜

張兆志曝「許允樂黑粉群造謠手法」　收道歉訊息喊話前妻：幫妳做到了

今年3部台劇必看！謝盈萱《忘了我記得》5月開播、《回魂計》卡司超強

蘇姿丰來了！15日台大演講「500名額秒殺」　晚間宴請供應鏈大咖

台中小貨車離奇自撞3傷　女駕駛詭見「黑影竄出」急轉猛撞燈桿

大阪世博必逛鋼彈館！17米實體鋼彈現身...沉浸體驗宇宙生活

21勝鵜鶘開除副總裁！他送走戴維斯、選威廉森缺席率卻高達55%

飛機墜毀6死！罹難者全是美國「高學歷菁英」

國際火線／雙子座整人遊戲：川普關稅戰為何朝令夕改？

關稅股災、國安危機　你能接受無息美債百年贖回？

白種元形象跌谷底新節目「無限期延播」！製作單位證實：將重新規劃

周遊.李朝永婚禮放閃　祝褔完突放冷箭XD

相關新聞

性侵逾百位女病患　兒科醫師要賠16億元

性侵逾百位女病患　兒科醫師要賠16億元

紐約兒科醫生斯圖爾特·考波曼（Stuart Copperman）因被控性侵逾百名年輕女病人，事發25年後終於被法院下令賠償16億元給受害人。這起案件在1980年代開始，紐約長島執法與公衛官員不斷接獲年輕病患遭性侵的投訴，但考波曼一直未受到犯罪指控，直到他65歲快退休時，行醫執照才被吊銷。

300人迫降卻被禁下機　受困15hrs在跑道過夜

300人迫降卻被禁下機　受困15hrs在跑道過夜

日相最強烈警告　川普關稅擾亂全球經濟

日相最強烈警告　川普關稅擾亂全球經濟

製造業回流美國　法人看好電力基建需求發展

製造業回流美國　法人看好電力基建需求發展

英國蓮花跑車宣布計劃裁員270人

英國蓮花跑車宣布計劃裁員270人

關鍵字：

北美要聞墜機紐約美國

讀者迴響

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面