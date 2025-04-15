關稅戰升溫！習近平會越共總書記　 籲共同反對「單邊霸凌」

▲習近平（左）與越共總書記蘇林（右）會談，籲共同反對「單邊霸凌」。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美中關稅戰升溫之際，中國國家主席、中共總書記習近平14日訪問越南，並在與越共中央總書記蘇林會談時強調，中越雙方要增強戰略定力，共同反對單邊霸凌行徑，並維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈的穩定。

習近平表示，今年是越南共產黨成立95周年、越南建國80周年和南方解放50周年。他對越方表示熱烈祝賀，並強調中方將一如既往地支持越南走符合本國國情的社會主義道路。另外，今年也是中越建交75周年暨「中越人文交流年」，雙方在這一歷史節點上進行高層互訪，意義重大。

習近平強調，中越兩國都是經濟全球化的受益者，應增強戰略定力，共同反對單邊霸凌行徑。蘇林表示，越方願與中方加強協調和配合，堅持多邊主義，維護國際貿易規則，並妥善處理海上分歧，維護海上穩定。

習近平與蘇林共同見證中越雙方簽署的45份雙邊合作文本，涵蓋互聯互通、人工智慧、海關檢驗檢疫、農產品貿易、文化和體育、民生、人力資源開發、媒體等廣泛領域。這些協議還包括加強供應鏈和鐵路建設合作等項目。

▲習近平與蘇林共同見證中越雙方簽署的45份雙邊合作文本。（圖／路透，下同）

習近平指出，構建中越命運共同體具有重要的世界意義。雙方要按照「政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好」的「六個更」總體目標，高質量推動全面戰略合作，確保中越命運共同體建設行穩致遠。

習近平還提出了六點舉措來深化中越命運共同體建設，包括增進更高水平的戰略互信、建設更加牢固的安全屏障、拓展更高質量的互利合作、系牢更加廣泛的民意紐帶、開展更加緊密的多邊協作以及實現更加良性的海上互動。

蘇林表示，越南和中國都是共產黨領導的社會主義國家，發展對華關係是越南的客觀要求和戰略選擇。越方期待與中方密切高層交往，提升雙邊合作水平，並共同為促進世界和平和人類進步作出更大貢獻。

會談後，蘇林邀請習近平進行小範圍茶敘，兩黨總書記就治黨治國理念進行交流。當晚，越共中央總書記蘇林、越南國家主席梁強共同為習近平舉行歡迎宴會。