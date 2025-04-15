　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

關稅戰升溫！習近平會越共總書記　 籲共同反對「單邊霸凌」

▲▼習近平會晤越共總書記蘇林　 籲共同反對「單邊霸凌」。（圖／路透）

▲習近平（左）與越共總書記蘇林（右）會談，籲共同反對「單邊霸凌」。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美中關稅戰升溫之際，中國國家主席、中共總書記習近平14日訪問越南，並在與越共中央總書記蘇林會談時強調，中越雙方要增強戰略定力，共同反對單邊霸凌行徑，並維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈的穩定。

習近平表示，今年是越南共產黨成立95周年、越南建國80周年和南方解放50周年。他對越方表示熱烈祝賀，並強調中方將一如既往地支持越南走符合本國國情的社會主義道路。另外，今年也是中越建交75周年暨「中越人文交流年」，雙方在這一歷史節點上進行高層互訪，意義重大。

習近平強調，中越兩國都是經濟全球化的受益者，應增強戰略定力，共同反對單邊霸凌行徑。蘇林表示，越方願與中方加強協調和配合，堅持多邊主義，維護國際貿易規則，並妥善處理海上分歧，維護海上穩定。

習近平與蘇林共同見證中越雙方簽署的45份雙邊合作文本，涵蓋互聯互通、人工智慧、海關檢驗檢疫、農產品貿易、文化和體育、民生、人力資源開發、媒體等廣泛領域。這些協議還包括加強供應鏈和鐵路建設合作等項目。

▲▼習近平會晤越共總書記蘇林　 籲共同反對「單邊霸凌」。（圖／路透）

▲習近平與蘇林共同見證中越雙方簽署的45份雙邊合作文本。（圖／路透，下同）

習近平指出，構建中越命運共同體具有重要的世界意義。雙方要按照「政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好」的「六個更」總體目標，高質量推動全面戰略合作，確保中越命運共同體建設行穩致遠。

習近平還提出了六點舉措來深化中越命運共同體建設，包括增進更高水平的戰略互信、建設更加牢固的安全屏障、拓展更高質量的互利合作、系牢更加廣泛的民意紐帶、開展更加緊密的多邊協作以及實現更加良性的海上互動。

蘇林表示，越南和中國都是共產黨領導的社會主義國家，發展對華關係是越南的客觀要求和戰略選擇。越方期待與中方密切高層交往，提升雙邊合作水平，並共同為促進世界和平和人類進步作出更大貢獻。

會談後，蘇林邀請習近平進行小範圍茶敘，兩黨總書記就治黨治國理念進行交流。當晚，越共中央總書記蘇林、越南國家主席梁強共同為習近平舉行歡迎宴會。

▲▼習近平會晤越共總書記蘇林　 籲共同反對「單邊霸凌」。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陽明山狂燒5小時！空勤總隊直升機「扛4大困難」神救援
輝達宣布與台積電合作　在美國建設價值16兆AI基礎設施
想減肥先看「血型」　營養師提點了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

關稅戰升溫！習近平會越共總書記　 籲共同反對「單邊霸凌」

川普要跪了？　前大使介文汲預言「30天後必向中國求和」

快訊／輝達宣布在美國打造5000億美元AI基建　川普曝關鍵原因

西班牙漁民捕獲6.7公尺海地巨獸！　專家驚曝是「瀕危」姥鯊

飛機墜毀6死！罹難者全是美國「高學歷菁英」

國際火線／雙子座整人遊戲：川普關稅戰為何朝令夕改？

日本山口縣山區2個月地震1300次　專家觀測「震源變淺」：不尋常

快訊／輝達宣布將與台積電合作　在美國建設價值16兆AI基礎設施

快訊／凱蒂佩芮將上太空　火箭21：30發射

性侵逾百位年輕女病患　兒科醫師慘了！要賠16億元

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

正妹媽深情唱蔡健雅《Beautiful Love》 結尾撩頭髮太美惹！

【泰格與雪兒】牡羊座藏不住

【所以Cindy是誰】女友考2個陷阱題...差點逼瘋男友XD

關稅戰升溫！習近平會越共總書記　 籲共同反對「單邊霸凌」

川普要跪了？　前大使介文汲預言「30天後必向中國求和」

快訊／輝達宣布在美國打造5000億美元AI基建　川普曝關鍵原因

西班牙漁民捕獲6.7公尺海地巨獸！　專家驚曝是「瀕危」姥鯊

飛機墜毀6死！罹難者全是美國「高學歷菁英」

國際火線／雙子座整人遊戲：川普關稅戰為何朝令夕改？

日本山口縣山區2個月地震1300次　專家觀測「震源變淺」：不尋常

快訊／輝達宣布將與台積電合作　在美國建設價值16兆AI基礎設施

快訊／凱蒂佩芮將上太空　火箭21：30發射

性侵逾百位年輕女病患　兒科醫師慘了！要賠16億元

病患定期回診「腎功能」卻一直很差　醫生曝關鍵元凶

關稅戰升溫！習近平會越共總書記　 籲共同反對「單邊霸凌」

川普要跪了？　前大使介文汲預言「30天後必向中國求和」

太陽連3年換帥！啟動杜蘭特交易談判　與畢爾討論未來

快訊／輝達宣布在美國打造5000億美元AI基建　川普曝關鍵原因

90天協商倒數中！立院組「跨黨訪美團」直球對決　17人名單曝

西班牙漁民捕獲6.7公尺海地巨獸！　專家驚曝是「瀕危」姥鯊

桃園市公幼教師暨契約進用人員聯合甄選　4／28起受理網路報名

桃園市客家文化基金會　新任董監事橫跨產官學堅實陣容

NBA史上最貴陣容竟無緣附加賽　太陽開除去年才簽16億合約教頭

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

國際熱門新聞

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

美飛機墜毀6死！罹難者全是高學歷菁英

輝達宣布：在美建設16兆AI基礎設施

日本山區2個月地震1300次　專家觀測：不尋常

輝達宣布在美投資5000億　川普曝關鍵原因

凱蒂佩芮要前往太空了　火箭21：30發射

性侵逾百位女病患　兒科醫師要賠16億元

西班牙漁民捕獲6.7公尺海地巨獸！　專家驚曝是「瀕危」姥鯊

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

面試早到25分鐘被刷掉　原因曝光

雙子座川普：關稅戰為何朝令夕改？

他花400元買下「Google.com」結局神展開

差22歲！他渡假驟逝　遺產全給網美妻

臉書審查台港內容　祖克柏被請去國會

更多熱門

相關新聞

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

美國總統川普日前宣布暫緩對等關稅90天，唯獨對中國維持145％關稅。對此，前外交官介文汲13日預言，川普全靠個人意志在決策，沒搞清楚美國要付出的代價，「我跟你講30天以後，川普就要跟中國大陸求和。」

輝達宣布在美投資5000億　川普曝關鍵原因

輝達宣布在美投資5000億　川普曝關鍵原因

朝野組「3黨訪美團」救關稅　17人名單曝

朝野組「3黨訪美團」救關稅　17人名單曝

雙子座川普：關稅戰為何朝令夕改？

雙子座川普：關稅戰為何朝令夕改？

關稅戰逼台幣強升1.95角重返32.5元　交易量爆史上第6大

關稅戰逼台幣強升1.95角重返32.5元　交易量爆史上第6大

關鍵字：

關稅川普習近平貿易戰越南蘇林東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

林明佐自爆腫瘤已轉移　強切恐終身癱瘓

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

歌手JJJ病逝　經紀公司悲痛證實

美飛機墜毀6死！罹難者全是高學歷菁英

輝達宣布：在美建設16兆AI基礎設施

貴族高三生狂揍人手脫臼送醫　學弟被打竟晾一邊

涉連署造假遭約談+1　罷免吳思瑤召集人賴苡任被調查局帶回

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

日本山區2個月地震1300次　專家觀測：不尋常

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網

中壢三仙巷淫窟又被抄！白皙女低胸短裙裝攬客

陸配亞亞：兒子上課糾正老師「去大陸不是出國」

修杰楷偷飛澳門　賈靜雯打視訊才知：你不用回來了

輝達宣布在美投資5000億　川普曝關鍵原因

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面