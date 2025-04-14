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新加坡食品展後首批銷往新加坡鳳梨貨櫃裝櫃　黃偉哲盼「一試成主顧」

▲新加坡食品展後首批銷往新加坡的鳳梨貨櫃，14日上午裝櫃，預計4月25至27日在新加坡FairPrice的10家連鎖超市進行30場試吃品嚐活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲新加坡食品展後首批銷往新加坡的鳳梨貨櫃，14日上午裝櫃，預計4月25至27日在新加坡FairPrice的10家連鎖超市進行30場試吃品嚐活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲4月8日親自領軍「台南隊」參加「新加坡食品展」，4天展會期間創造高達3億元經濟效益，其中生鮮水果、蔬菜訂單超過500公噸，而食品展後首批銷往新加坡的鳳梨貨櫃於14日上午裝櫃，預計19日抵達新加坡，並於4月25至27日在新加坡FairPrice的10家連鎖超市進行30場試吃品嚐活動。

▲新加坡食品展後首批銷往新加坡的鳳梨貨櫃，14日上午裝櫃，預計4月25至27日在新加坡FairPrice的10家連鎖超市進行30場試吃品嚐活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，台南市關廟地區多山坡地，土質是酸性紅砂土，鳳梨嗜酸性土壤作物，農民在向陽的坡地種鳳梨，日照充足，坡地排水良好，因此造就關廟鳳梨的好品質。此次出口的關廟鳳梨，擁有產銷履歷，採行安全種植方式，歷經2年用心呵護，才登上新加坡FairPrice連鎖超市貨架，希望能把最好吃的鳳梨介紹給新加坡的消費者，也希望未來新加坡民眾「一試成主顧」，年年都跟台南採購鳳梨。

▲新加坡食品展後首批銷往新加坡的鳳梨貨櫃，14日上午裝櫃，預計4月25至27日在新加坡FairPrice的10家連鎖超市進行30場試吃品嚐活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

銷售商「自然屋Natural House Taiwan&Japan」指出，自從2023年起黃偉哲市長積極推動新加坡市場，該公司推薦在新加坡市佔率達80％以上的前兩大連鎖超市FairPrice及Coldstorage(旗下CS FResh、Giant)販售台南鮮果、蔬菜，反應都非常好，因此陸續販售臺南芒果、鳳梨、文旦、芭樂..等水果，均深受新加坡市場肯定。此次新加坡食品展，總計有來自新加坡、日本、新加坡、韓國、馬來西亞、加拿大、法國、阿拉伯聯合大公國等國家，大家都想要臺南的鳳梨、芒果。

▲新加坡食品展後首批銷往新加坡的鳳梨貨櫃，14日上午裝櫃，預計4月25至27日在新加坡FairPrice的10家連鎖超市進行30場試吃品嚐活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

自然屋表示，今年因年初多次寒流來襲造成關廟鳳梨成熟期延遲2週，本次將先出貨20呎貨櫃約6公噸，預計4月19日抵達新加坡，接續進行清關、驗收及運送到FairPrice各店舖後，將於4月25至4月27日在新加坡FairPrice的10家連鎖超市進行30場試吃品嚐活動。而下週鳳梨成熟後，貨櫃出貨數量也將增加，希望能達成週週出貨櫃目標。

▲新加坡食品展後首批銷往新加坡的鳳梨貨櫃，14日上午裝櫃，預計4月25至27日在新加坡FairPrice的10家連鎖超市進行30場試吃品嚐活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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