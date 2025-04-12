崑山科大啟用南部首座電動車基地　賴清德、黃偉哲盼領導台南電動車產業發展

▲崑山科技大學12日舉行「電動車晶片模組及充電樁研發製造人才培育基地」啟用典禮，台南市長黃偉哲也受邀，與賴清德總統等人，共同見證專業培訓場域啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學12日舉行「電動車晶片模組及充電樁研發製造人才培育基地」啟用典禮，正逢創校60週年校慶，台南市長黃偉哲受邀，與賴清德總統、總統府資政沈榮津、教育部政務次長張廖萬堅、交通部政務次長陳彥伯、立法委員林俊憲、林宜瑾、陳亭妃、王定宇等貴賓，共同見證南部首座電動車專業培訓場域啟用。

賴清德總統表示，崑山科技大學在因應氣候變遷、肩負台灣大學領航角色、以及國際化連結交流方面的耕耘與貢獻，發揮了大學的社會責任，更培養眾多人才，同時也祝福崑山科技大學校運昌隆。

市長黃偉哲也肯定崑山科技大學多年深耕綠色科技、淨零碳排的技術發展與人才培育，期盼電動車培育基地能帶動台南的電動車產業蓬勃發展。

崑山科大校長李天祥指出，這座基地不僅是技術實力的展現，更是崑山對南部產業升級與綠能未來的堅定承諾。校方從機電整合、電控技術到電池系統建立完整教學模組，同時也推動AFC儲能示範場域，目標是打造台灣綠能教育的旗艦基地。

近年來，崑山科大積極投入智慧交通與永續能源技術，2024年在教育部的補助「電動車晶片模組暨充電樁研發製造人才培育計畫」及校方經費挹注下，總計投入近1億元，建置完整的區域產業人才及技術培育基地計畫，致力於培育電動車產業關鍵技術人才。

基地建置強調「類產線實作」、「課證合一」、「產學共育」及「設備資源共享」四大核心策略，融合MES製造執行系統、邊緣運算與數位孿生等先進技術，導入電動車晶片模組及充電樁之研發製造全流程實作，提升即時監控、數據整合與碳足跡管理能力，強化綠色製造實力。

課程內容則涵蓋「車用晶片模組製造」、「充電樁應用技術」、「電動車與晶片認證」等三大領域，結合AC/DC快充實作系統、模組產線與智慧檢測設備，讓學員從設計、研製、測試到維修各階段皆能實作演練。崑山科大並與SGS、UL等國際認證單位合作，導入ISO 26262、IATF 16949等國際標準課程，推動專業證照考取，強化學員就業即戰力。

計畫亦與超過40家龍頭企業共同組成「電動車產業聯盟」，成立「崑山電動車產學共育平台」，深化跨界技術交流與資源共享。未來將針對大專學生、高職生、在職人員與師資群設計進階模組課程與實習媒合機制，建立具延展性的人才養成體系。

校方規劃三年內達成產業師資、跨域學生培育、專業證照、企業職訓課程等目標，並共同執行產學合作與技術移轉專案計畫，期盼達成產值千萬元以上並與5所大學夥伴建立資源共享機制，擴大基地影響力，推動台灣電動車人才培育向深向廣邁進。