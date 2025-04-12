府城眾神將齊聚踩街反霸凌　黃偉哲盼宗教信仰守護社會和諧

▲台南市府城隍廟號召全台南的七爺、八爺神將出巡，舉辦「神將開道護正義」踩街遊行活動，讓「范謝將軍」成為霸凌受害者的告解神明，尋求精神紓壓依託，成為首次結合身心衛教話題的宗教遶境活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市府城隍廟12日號召全台南的七爺、八爺神將出巡，舉辦「神將開道護正義」踩街遊行活動，集結14間廟宇響應，讓「范謝將軍」成為霸凌受害者的告解神明，尋求精神紓壓依託，成為首次結合身心衛教話題的宗教遶境活動。

台南市長黃偉哲親臨現場頒發守護正義、反霸凌感謝狀予參與宮廟，勞動部職業安全衛生署副署長林毓堂、立委陳亭妃、市議員許至椿、陳怡珍、周嘉韋、蔡宗豪、沈震東也到場支持響應。

黃偉哲表示，今天活動展現了宗教文化與社會議題結合的力量，格外具有意義。他提到今日參與「全台白龍庵如性慈敬堂八家將」無形文化資產的授證典禮，八家將與七爺八爺的精神，都是希望透過傳統信仰的力量，促進社會穩定與人心和諧。

黃偉哲強調，無論是在職場、校園、社會或社團中，都不希望霸凌事件的發生，期盼無論是首長、長官或企業主，都應善待員工；同事之間也應互相尊重，才能共同營造溫暖、和諧、無霸凌的社會環境。

勞動部職業安全衛生署副署長林毓堂對於台南市政府與城隍廟合作，將七爺八爺繞境活動結合職場反霸凌與安全議題表示肯定，並期待啟發其他縣市，讓反霸凌與職場安全不只是政策推動，更能融入在地庶民生活與文化中。

林毓堂也提到，早期人民依靠七爺八爺守護正義，現在則需透過完善的法律來保障勞工安全與健康。因此，勞動部近來積極推動職場反霸凌法制的完善，修正後的職業安全衛生法草案，將新增職場霸凌防治專章，明確職場霸凌定義、強化內外部調查機制、提升受害勞工保護等，盼早日三讀通過，強化勞工保障。

府城隍廟主委郭榮哲表示，活動宗旨為希望透過神將與年輕世代Coser的創意結合，以信仰傳遞正義，用文化守護人心，讓「反霸凌」不只是口號，而是化為日常生活中的實際行動。本次活動特別製作「七爺八爺反霸凌小卡」，提供大家面對校園與職場霸凌時的應對指南，民眾可至合作宮廟(府城隍廟、八吉境總趕宮、四聯境金安宮、善德堂、和勝堂、開基共善堂、東門厲王壇、外關帝港厲王宮、東門伍佛堂、小南城隍廟、米街忠澤堂、西門水流城隍祠、全台首邑縣城隍廟、八協境東嶽殿、南勢街西羅殿)索取珍藏，一起守護正義，共同創造友善的社會。

今日廟方也首度公開發表以實習判官、七爺、八爺為主角的《陰陽審判局》實境解謎遊戲，現場還有正義角色Cosplay走秀與創意市集，一連串活動將傳統信仰的正信善念結合反霸凌主題，以遊戲創意展現宗教文化內涵，吸引廣大民眾熱烈參與，共同響應捍衛社會公平正義。