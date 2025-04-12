傳承120年全台白龍庵如性慈敬堂八家將　黃偉哲親頒文資登錄證書

▲台南市長黃偉哲12日親自頒發「文化資產登錄證書」及「頭旗」，肯定將團及家將成員長年投入傳統文化的承襲與推廣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「全台白龍庵如性慈敬堂八家將」創立於1904年，具百年以上之歷史，傳承迄今已歷5代，近年更積極推廣，參與各類展演及講座，維繫家將文化於不墜，2024年2月經審議通過，登錄為台南市「民俗類無形文化資產」，是府城地區首例。

台南市長黃偉哲12日親自頒發「文化資產登錄證書」及「頭旗」，與立委陳亭妃、議員許至椿、陳怡珍等一同見證與肯定將團及家將成員長年投入傳統文化的承襲與推廣。

市長黃偉哲表示，如性慈敬堂八家將傳承至今達到120年的歷史，綜觀全台將團歷史也相當悠久，文化上的意義更非同小可，經過將團多代人的努力，讓將團的文化與歷史不斷傳承後代，希望藉由定為台南市無形文化資產，能夠讓更多人認識將團。黃偉哲也強調對文化資產的重視，希望文資授證「能夠更早、就不要更晚」，甚至期望未來爭取將團成為國定文化資產，讓更多人對家將文化有正確的認識、更深入的了解，也讓八家將這個重要的民俗能夠好好保存下去。

如性慈敬堂八家將創立於明治37年（1904年），為台灣最早的家將團之一，因應五福大帝遶境（迎五部）之需要，硓????石人謝保壽號召信眾組織家將，護駕遶境。大正4年（1915年）因噍吧哖事件「迎五部」停辦，將團活動一度沉寂，至民國53年（1964年）大銃街元和宮慶成祈安醮典重新出陣，並由「閭山法教醒心壇」成員加入，成為主力傳承者，奠定如性家將的組織基礎與脈絡，並持續傳承至今。

將團至今仍維持完整的11人陣組，包括刑具爺、文武差、四將及四季神，並保存眾多傳統陣式，如「一个開」、「一个落馬」、「三个落馬」、「開四門」、「跳七星」、「排八卦」、「絞龍」、「簡單坐桮」等，展現府城特有的儀式邏輯與陣頭美學。獨具的禮敬文化，如「敬香」、「敬包」、「敬酒」、「紅綢披駕」等，也充分顯示傳統民間信仰對神祇與儀式的尊重與虔誠。此外，該團亦保存大量歷史文物，並積極參與展演、講座與文化推廣，展現高度的文化自覺與使命感。

文化局代理局長林韋旭表示，無形文化資產是民族精神與歷史記憶的深層載體，承載著地方生活智慧、社群認同與文化延續。其價值不僅體現在技藝或儀式本身，更深層地代表了世代之間的情感連結與文化信仰。像如性慈敬堂八家將這樣擁有百年歷史、深植人心的傳統陣頭，透過制度性的登錄與保存，不僅能強化文化自信，更是城市文化永續發展的重要基石。未來文化局將持續協助相關團體深化傳承、活化展現，讓無形文化資產在當代社會中綻放新的光彩，持續世代流傳。