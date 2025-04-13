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台南東區銀髮婚紗秀　黃偉哲見證21對銀髮佳偶「世紀婚禮」

▲台南市東區區公所13日上午在南紡時代公園舉辦「長照宣導暨銀髮婚紗秀」，台南市長黃偉哲特別到場獻上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市東區區公所13日上午在南紡時代公園舉辦「長照宣導暨銀髮婚紗秀」，台南市長黃偉哲特別到場獻上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

許多長者過去因時代背景、經濟條件或其他因素，未能擁有一場正式的婚紗攝影或婚禮，為了重溫人生幸福時光，台南市東區區公所13日上午在南紡時代公園舉辦「長照宣導暨銀髮婚紗秀」，讓年滿70歲的銀髮夫妻穿上美麗的婚紗與西裝，感謝人生伴侶一生的付出與扶持。

台南市長黃偉哲特別到場獻上祝福，與盛裝打扮的銀髮夫妻們開心合影留念，立委陳亭妃也到場共襄盛舉。

▲台南市東區區公所13日上午在南紡時代公園舉辦「長照宣導暨銀髮婚紗秀」，台南市長黃偉哲特別到場獻上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今日現場有21對已經是終成眷屬的銀髮佳人，再辦一次婚禮，重溫當年新婚的快樂，還有全家大小一起來見證，真是非常溫馨。能夠跟心愛的人相愛相守走一生，很不容易，也希望21對佳偶在這場21世紀的「世紀婚禮」活動，能夠為已經共同生活幾十年的伴侶，增添與日常生活不同的樂趣。

▲台南市東區區公所13日上午在南紡時代公園舉辦「長照宣導暨銀髮婚紗秀」，台南市長黃偉哲特別到場獻上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日活動特別邀請衛福部社區金點獎得獎社區「新北市永和區民權社區發展協會」，擔任為長者梳妝打扮的重要角色，在地東道主東光里長劉金幸與東光社區理事長黃武男也號召志工集體投入，包辦活動大小策劃，南北兩大「金點社區」攜手合作，象徵不分地域，共同推動國人對銀髮族健康生活議題之重視，讓台灣成為銀髮樂活的國家。

▲台南市東區區公所13日上午在南紡時代公園舉辦「長照宣導暨銀髮婚紗秀」，台南市長黃偉哲特別到場獻上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

東區區長黃炳元說明，希望能夠藉由婚紗秀的活動，鼓勵長者接觸人群，勇敢嘗試新事物永保年輕心境，展現自信的一面，進一步提升對生活的熱情，實現健康老化的目標。

▲台南市東區區公所13日上午在南紡時代公園舉辦「長照宣導暨銀髮婚紗秀」，台南市長黃偉哲特別到場獻上祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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