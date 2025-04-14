味道不一樣！他吃得出「食物被拜過」大票爆共鳴：非常明顯

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

祭祀文化歷史悠久，每到某些節日，很多人仍會準備供品拜拜。最近有網友好奇，有沒有人跟他一樣吃得出食物拜過，覺得拜過的食物味道會變淡，而且很明顯。對此，也有其他網友有同感，「我（舉手），會有一種味道，我自己覺得是有被吃過的味道。」甚至有人直呼，「味道不一樣，拜神明／拜好兄弟／拜祖先，都不太一樣～」

有網友在Threads好奇發文，有沒有人跟他一樣，吃得出食物被拜過？覺得拜過的食物味道會變淡，而且是很明顯那種。貼文意外引發共鳴，「中元普渡的會非常明顯，拜神明的可能只有一點差異」、「麻油雞泡麵拿去掃墓拜過後，味道都跑掉，變難吃。不得不相信」、「我先生只要吃拜過的供品就會肚子絞痛」、「有…會有一種奇怪的味道，特別是拜過白飯、肉類。」

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也有人見狀笑說，「突然覺得，我們這種無感的也很幸福，什麼都能吃，什麼都好吃」、「小時候吃拜拜過的零食餅乾吃得很開心，拜拜完後晚餐幾乎都是拜過的食物，但是完全吃不出來有什麼差別」、「好想看實測影片，拜過的食物v.s絕對吃得出來有沒有拜過食物的人」、「原來還有這種特異功能！麻瓜如我第一次知道。」

不過其他網友則認為一切都是因為在外曝曬、受到溫度影響的關係，即使沒壞多少也會變質，「相信有一些人是真的很敏感，不過科學解釋是高溫易使食物變質，色香味消退，更嚴重就是臭酸壞掉」、「所以我都不吃供品。」

實際上「拜過的食物容易壞」還真的是有科學根據的，就有營養師指出，在夏天普渡，外頭溫度較高，正好是細菌的溫床，在食物上大量繁衍後就容易促進腐敗；如果又剛好遇上間歇性大雨，這樣忽冷忽熱的溫度，對於食物的新鮮度的確會有影響。