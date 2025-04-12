每次都被問「臉怎在發光？」　吊車大王曝：拿老婆保養品擦

▲胡漢龑。（圖／記者陳凱力攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

「竹北吊車大王」、啟德機械起重工程董事長胡漢龑年收多達30億元，擁有4房嬌妻和14名子女，打造一棟6億元豪宅全家一起生活，是個傳奇人物，一舉一動引發關注。自從胡漢龑開始經營Threads後，他便更常分享生活，11日就貼出影片，公開自己整理頭髮跟保養步驟，話題引發討論。

胡漢龑11日在Threads貼出影片，「超扯、超扯、超扯。很多好朋友都在問我說頭髮每天都硬梆梆的？也問我幾天才洗一次頭？今天做臉跟梳頭髮最一次大公開。」片中曝光自己每天早晚都洗頭，還會花10-15分鐘抹髮雕、梳頭，不是別人猜測的兩、三天洗一次，或一個禮拜洗一次頭。

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值得注意的是，胡漢龑每次出鏡，都會有網友因為他的臉亮到發光，紛紛好奇他到底怎麼保養？胡漢龑邊曬保養步驟邊表示，很多人會說他的臉Bling Bling的、是打了什麼？但他已經一年多沒打醫美了，「64歲的老翁以前會去打，這是很正常的好嗎？」並說自己只是拿老婆的保養品來擦。

影片引發網友熱論，又有許多人狂「認親」，「爸，沒關係，今天就算你是光頭也是最帥的那種」、「光是這種愛自己的態度就很值得學習，我身邊真的沒幾個男人會為了自己保養的，更別說上了年紀後」、「留言都太好笑了！每個都半路認爸爸」、「超扯超扯！爸爸教學抓頭髮。」

有趣的是，胡漢龑用來吹乾髮雕的電風扇意外引發關注，「胡董～那個電風扇的灰塵記得清一下，不然吹出來的灰塵也會落在頭髮上啦」、「我先看了留言以後 進來看影片看一下有錢人的電風扇長怎樣」、「原來豪宅裡的電風扇跟我們的一樣也要用手拉。」