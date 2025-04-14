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超商遇色狼！10歲女童遭「抓手摸下體」　母氣炸：變態這麼多

▲▼女童,少女。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲女童在住家附近超商內遭噁男性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

圖文／CTWANT

新北市板橋區一名10歲女童，獨自1人到住家附近的超商逛逛，怎料有一名男子以問廁所為由靠近，隨後更抓住女童的手朝他下體摸，嚇得女童急忙甩開並向店員求助。女童母親得知後立刻報警處理，並心疼直呼「真的很生氣，為什麼變態這麼多」。

女童的媽媽12日在社群平台Threads上發文表示，「真的沒有想過這種事會發生在我女兒身上」，女兒當天自己下樓去超商逛逛，地點在靠近亞東大學附近，途經用餐休息區時，有個男子詢問她廁所在哪裡，女兒回應不知道後，對方卻不斷追問，還伸出狼爪抓住女兒的手，往自己的下半身摸。

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原PO說到，女兒下意識甩開，趕緊去找店員幫忙，「店員見狀馬上問有什麼需要幫忙的，那個男子還追在我女兒後面，被店員喊了一聲馬上從門口逃走了，之後我也過去，並且打電話報警」。

原PO也感嘆，「真的很生氣，為什麼變態這麼多？住在靠近亞東大學靠近市場這邊，也要多注意自己的孩子外出安全，畢竟也不知道這個男子會不會還有其他的舉動，甚至也不知道會不會躲在哪裡又想對哪個小孩下手」。

板橋警方獲報後，立即調閱監視器以車追人，鎖定騎著機車的男子，並在13日凌晨循線逮捕30多歲的彭男，而彭男在警詢時坦承犯行，詢後依性騷擾防治法送辦。另外，警方也發現，彭男去年就曾尾隨女大生，走進公寓樓梯間意圖猥褻。

板橋分局信義派出所副所長楊周聰則表示，相關嫌疑人目前已查獲到案，本所本所對此高度重視，將針對該區域加強周邊巡邏勤務，以維護社區安全。

《CTWANT》關心您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

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