暴雨猛炸！淡水搭捷運「車廂積水了」　一啟動看傻：全在抬腳

記者鄺郁庭／綜合報導

今（10）日鋒面來襲，大雷雨狂轟，有民眾從淡水捷運站搭捷運，結果雨直接炸進車廂內，車廂地板都是積水。列車啟動後，大片積水還往車廂後移動，讓他超傻眼「我坐捷運坐二十幾年還是第一次碰到這種狀況！」畫面引發議論。

有網友今日上午10點18分在Threads貼出淡水捷運站的實況轉播，文中附上影片，「雨直接炸進車廂內！車廂地板積水超多。列車啟動後，大片積水往車廂後面移動，所有人馬上把腳抬起來」，直呼自己坐捷運坐二十幾年了，是第一次碰到這種狀況！

影片引發議論，不少人紛紛開酸，「淹水都沒事了，為什麼規定乘客不能喝水」、「從建築上就知道了，台灣很多公共設施都沒有在考慮氣候的」、「大眾運輸還有水景，厲害吧（這個雨真的不要鬧了）」、「變水上捷運了」、「坐台北捷運，免費體驗花蓮溯溪。」

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▲淡水捷運站暴雨噴進車廂。（圖／原PO授權引用）

有網友則表示，「突然很慶幸板南線是地下」、「台北人的心理素質真的沒在開玩笑（？）」、台北人都是這樣處變不驚，畢竟沒什麼比上班遲到跟機車老闆更嚇人的東西了」、「今天不宜搭紅線」、「是我太久沒坐淡水線了嗎，我記得以前不會這樣？」「幸好我已經到學校了。」

還有人直呼淡水人超辛苦，「這對淡水人來講日常了吧？遇到大雨基本都是這種情況，誰叫紅線是半露天站台 」、「幸好我今天不用坐紅線」、「為什麼車上的人可以那麼淡定」、「在淡水住沒多久就遇過，第一次也是嚇到。現在估計淡水路肩的排水孔正在上演噴泉」、「淡水真的要做遮雨棚。」

※本文獲原PO授權引用。