孩子不給孝親費「可以告他棄養嗎？」　律師解答！一票人吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人出社會後，會定期給父母一筆孝親費，當然也有不少低薪族群，被要求後大嘆吃不消。就有長輩好奇，若孩子不給孝親費，「可告他棄養嗎？」對此，律師蘇家宏拍影片解答，直言這個並非法律的概念。

蘇家宏在片中提到，有長輩問說，「孩子不給孝親費，可以告他棄養嗎？」他表示，原則上是不可以的，因為孝親費這個概念，並非法律的概念，而是孩子基於孝順，才會給爸媽錢，所以也不會有所謂棄養的問題。

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蘇家宏直言，棄養有兩個情況，其中比較嚴重的就是遺棄，「爸媽已經臥床無法自理，必須有人照顧才活得下去，若孩子沒有盡照顧的義務就是棄養，這是犯法的。」

同時，他也笑說，有些父母會怕孩子浪費，表面要求拿孝親費，實則幫他存錢，「如果是這樣，不妨給他們孝親費，如果擔心的話，就看是用哪個專責的帳戶。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，網友們看法不一，紛紛回應「照顧小孩是你應盡的義務，不要把你應盡的義務講得多偉大，要小孩長大以後報答你」、「沒給，就會被說不孝順」、「父母有能力子女就可以不撫養父母，那為何父母死後子女還有預留份可拿，不公平」、「以前給孝親費，後來都變哥哥弟弟的」、「我家的兒子，一個月拿1萬3」。

另外，也有人怨嘆道，「兒子有給孝親費，但婆婆老了卻把錢都寄放在大女兒那邊，然後要兒子照顧她，這是不是很奇怪？既然錢不給兒子保管，不相信自己的兒子，那為什麼婆婆不干脆去給大女兒養就好了」、「我媽很有錢，現在請外勞照顧她，外勞錢是子女分攤的，生活費也是子女另外再給她，她一毛錢都不拿出來」、「存鳥蛋啦！給到買不起房子」。

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