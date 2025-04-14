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吸金2.2億！國防部資通電指揮部少校夫婦、小舅子確定要入監

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲國防部資通電軍指揮部少校監察參謀官鞠琮麟夫婦吸金2億，遭最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國防部資通電軍指揮部少校監察參謀官鞠琮麟，與在化妝品公司任職的妻子郭侑旻，聯手拉親友投資化妝品，謊稱最高月獲利可達10％，吸引40多人參與投資，金額超過2億元，最慘的被害人是鞠男的昔日同袍，一人就投資超過4千萬元。一二審均將鞠琮麟判刑4年，郭侑旻判刑3年8月。案經上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。

判決指出，鞠男自2019年間被調派到國防部資通電軍指揮部，擔任少校監察參謀官。但他在調任資通電指揮部之前，就因為妻子郭女在化妝品公司任職，郭女的弟弟郭政綱也曾在軍中任職，3人合謀，由鞠男成立名為「愛拚才會贏2.0」之LINE社群，吸引周遭的同袍、友人投資。

眾人謊稱以投資化妝品生意需用長短期資金，分1年期購入化妝品資金50萬元、每月可得利潤2萬5000元不等之「長期」投資方案，及節慶檔期搶購化妝品之資金10萬元、每月約可得3000元至1萬2000元之「短期」投資方案，並宣稱最高可以獲得月利率10％的利潤，有不少親友因此遭騙。從2016年起至2020年被人檢舉查獲為止，總計群組吸引41人投資，吸金金額高達2.2億元。其中最慘的被害人，是鞠男先前在軍中的同袍，光是他一人就投資4471萬1350元，經過清算後，還虧損560萬元。檢方對鞠男夫婦等人提起公訴。

一審將鞠男判刑4年，郭女判刑3年8月，郭女胞弟也判刑3年6月。二審高等法院高雄分院維持鞠男郭女的刑度，至於郭女胞弟因與大部分人和解，改輕判有期徒刑2年。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。

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