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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

深入實務！更生保護職場體驗計畫介紹　吸引年輕人才進入更保領域

▲▼臺灣更生保護會推動校園職場體驗計畫，舉行「更生保護職場體驗計畫」。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲臺灣更生保護會舉行「更生保護職場體驗計畫」。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為了吸引更多優秀年輕人才進入更生保護領域，臺灣更生保護會3月底舉行「更生保護職場體驗計畫」，邀請相關大學科系的大四生與研究生，前來總會了解更生保護的業務運作模式。未來若更生保護會有相關職缺，在應徵時可供參考。

本計畫的對象為社工、心理、諮商輔導、犯罪防治、公共衛生、護理、教育、法律等科系大學四年級及研究生，讓大專院校相關科系學生透過實務參與，深入了解更生保護業務，提升專業能力，並拓展未來人才招募管道。

本計畫包含說明會與實務體驗兩部分。說明會採線上或現場方式，由更保總會工作人員介紹組織運作及體驗內容，協助學生報名。實務體驗每月安排兩名學生，每人最多體驗32小時，並提供誤餐與交通補助。學生將參與更生保護業務，支援會議、教育訓練及行政工作，進一步了解實務內容。

體驗期間，由更保總會個案管理師及專員擔任講師，帶領學生學習安置處所運作、更生輔導員工作，包含個案輔導、陳情案件處理、就業輔導及創業貸款等。另安排專業課程，如毒品防制基金運作、成果報告撰寫及電子報編輯，幫助學生提升職場技能。透過職場體驗，學生將獲得實務經驗並深化對更生保護的認識。此計畫不僅提升學生的職場適應能力，也希望減少社會對更生人的誤解，促進社會共融。本會期望藉此培育更多願投身更生保護事業的年輕人才，為社會安定與和諧貢獻力量。

▼「更生保護職場體驗計畫」由更保總會個案管理師及專員擔任講師。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼臺灣更生保護會推動校園職場體驗計畫，舉行「更生保護職場體驗計畫」。（圖／臺灣更生保護會提供）

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