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墨西哥槍手登金字塔「瘋狂掃射」！遊客1死13傷　最小僅6歲

▲▼墨西哥槍手金字塔「瘋狂掃射」！遊客1死13傷。（圖／翻攝自X）

▲遊客中彈倒地，旁人緊急救護。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

墨西哥首都墨西哥城著名的世界遺產特奧蒂瓦坎（Teotihuacán）金字塔古蹟群20日上午驚傳殘酷槍擊案。一名27歲的墨西哥籍男子持槍闖入擁有近2000年歷史的「月亮金字塔」（Pyramid of the Moon），在頂端挾持多名外籍遊客，隨後展開無差別掃射，造成一名加拿大籍女子當場喪命，另有13名各國遊客受傷，最小僅6歲，而槍手最後也在金字塔頂端自轟身亡。

根據《紐約郵報》報導，27歲的槍手賈索（Julio Cesar Jasso）20日上午11時30分左右，登上了這座曾是古代祭祀人命的金字塔。根據在社群媒體瘋傳的影片顯示，賈索戴著黑色口罩，在金字塔中段平台來回踱步，強迫多名遊客臉部朝下趴在地上。

▲▼墨西哥槍手金字塔「瘋狂掃射」！遊客1死13傷。（圖／翻攝自X）

▲槍手要求所有旅客趴在地下。（圖／翻攝自X）

目擊者表示，槍手曾一度放走一名小女孩和一名小男孩，正當眾人以為事情有轉機時，他隨即舉槍朝剩下的遊客射擊。槍聲響起後，現場瞬間陷入一片混亂，許多驚恐的觀光客直接從金字塔石階跳下逃命。

墨西哥官員事後證實，受害者中有一名加拿大籍女性不幸身亡。另外還有13人受傷，其中7名傷者身受槍傷，其餘傷者則是在逃生過程中遭到碰撞或骨折。

目前受傷名單包含6名美國人、3名哥倫比亞人、1名俄羅斯人、2名巴西人及1名加拿大人，其中年齡最小的受害者僅6歲。當地軍警在現場發現了手槍、刀具及大量彈藥，而賈索則是在與警方對峙前便已舉槍自盡。

墨西哥總統克勞迪婭（Claudia Sheinbaum）事後透過社群平台表示，已與加拿大使館取得聯繫，並指示安全內閣對此事件進行「徹底調查」。

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