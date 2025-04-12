已婚消防員超渣！騙實習女義消上床害2度流產　記2小過再調職

▲屏東縣政府消防局消防員竟騙實習女義消上床。（示意圖／取自圖庫CFP）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣1名消防隊員聲稱已與太太離婚，與分隊一名實習救護女義消交往，造成她兩度懷孕流產，女方家長得知後找他理論，他竟辯稱雙方你情我願，家長氣到向縣長投訴。屏東縣政府消防局長李彬正12日受訪表示，該局已於11日已召開人評會，將這名消防員記2小過並調職。

被害實習救護女義消家長向縣長投訢，指該名消防隊員情緒管制不佳，與隊員間相處不睦，還欺騙實習救護女義消感情，謊稱已經離婚，誘使女義消與之發生性行為，導致女義消懷孕2次，家人發現實情後，通報他的長官，縣府政風室雖曾透過電話了解，但一直沒有對該名消防員進行懲處。

洪宗麒議員曾於今年1月23日出面調解，但消防員不認為自己應該負責，而且還要告女義消侵害配偶權，導致女義消每周都看醫生，女方家長指控，洪宗麒議員4月10日再度邀請雙方到議員服務處和解，但是該隊員說他寧願被懲處，不願意與我們和解。

洪宗麒12日表示，他邀該消防隊員於10日到服務處和女義消家長進行協調，不料該隊員拒不道歉，且宣稱自己有精神上疾病，擺明不負責。

針對此事，屏東縣消防局長李彬正說，這起事件發生在去年，這名消防員目前正打離婚官司；陳姓隊員明知自身已婚，仍與女義消交往，行為明顯不當，言行失檢，影響機關聲譽，情節嚴重，違反消防專業人員獎懲標準規定，於4月11日經本局考績暨甄審委員會決議核予記過二次，並調地處分。