呱吉「間諜當然是在敵人裡」反嗆藍白　丁特神回43字...萬人讚爆

▲丁特（左）、呱吉（右）。（圖／記者李毓康攝、翻攝自呱吉臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

民進黨內共諜案連環爆，網紅「呱吉」邱威傑就直言，間諜當然是送去敵人那裡，建議藍白趕快交出一兩個間諜，不然真的滿難看的。此話一出，被大票網友酸爆，電玩實況主丁特也看不下去，在PO文下留言43字，吐槽「完全沒有毛病。」

呱吉昨晚發文表示，「假設你是一個國家的領導，你會把間諜送去哪裡？當然是敵人那裡。甚至於不要說敵人，有時候關係不是很可靠的盟友、你怕他窩裡反的夥伴，照樣要送間諜過去。唯一不需要送間諜過去的情況就是，你很確定對方就是自家人。」

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不僅如此，他還向在野黨喊話，「趕快交出一兩個間諜，不然真的滿難看的。」

▲丁特回應呱吉。（圖／翻攝自Threads）

此話一出，掀起輿論撻伐，丁特也留言開嘲諷，「國民黨被共諜滲透=國民黨賣台親共。民進黨被共諜滲透=國民黨賣台親共。堅不可摧的邏輯，完全沒有毛病。」

而網友們也紛紛回應道，「呱吉的邏輯，民進黨怎麼都不會輸真的好屌喔」、「真的是笑死，特哥邏輯無敵」、「一句話，千錯萬錯一定不是民進黨的錯」、「來朝聖看堅不可摧邏輯，為什麼呱吉會變成這樣，我的天啊」、「我是來看特哥洗臉的」。