台北孕婦搭小黃「有8000乘車金」　運將1句話暖炸！7縣市補助曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

除了常見的生育、育兒津貼、就學補助外，其實全台有7個縣市推出好孕專車補助，讓孕媽咪們在往返醫療院所的途中，能更舒適安全，同時又能減輕經濟負擔，至於補助金額從最高9000元到4500元不等。

台北一名女網友在Threads發文透露，懷孕有8000元乘車金可以用，單趟超過250元要自己付費，有三次超過20元左右，刷完好孕金扣款後，司機都跟我說，「不用啦！妳懷孕很辛苦！不用給我了！」

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這番話讓她感動不已，直呼「真的覺得台灣人都好暖心，這麼好的司機我一定要掏錢，多給我都願意。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

PO文釣出一票過來人，紛紛表示「懷孕時有次要去比較遠的醫院做檢查，坐了四百多塊，計程車司機覺得懷孕很辛苦，鼓勵年輕人，就只收我好孕金的扣打250元而已，很不好意思，但司機堅持只收這樣，真的倍感溫暖」、「好人一生平安，可是車好難等」、「真的，善待孕婦的司機我都刷滿250元給他（本來一趟大概200）」、「我們坐好孕專車遇到的司機都很客氣，有些還一路分享育兒心得」。

另外，《ETtoday新聞雲》也整理出有好孕專車補助的7個縣市，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、嘉義市、高雄市、屏東縣，至於金額最高9000元、最低也有4500元，不過單趟有最高補助金額的限制，落在150元到250元不等，可至不同縣市官網申請，詳細規定如下圖：

縣市 每次懷孕補助金額 單趟車資最高補助金額 使用期限 台北市 8000 250 自孕期到預產期後6個月 新北市 5600 200（28趟次） 自孕期到預產期後6個月 桃園市 9000 250 自孕期到預產期後7個月 新竹市 6000 200、100（各20張、每趟次不限張數使用） 自孕期到預產期後3個月 嘉義市 4500 150 自孕期到預產期後3個月 高雄市 5040 180（28趟次） 自孕期到預產期後6個月 屏東縣 6000 200、100（各20張、每趟次不限張數使用） 自孕期到預產期後2個月

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