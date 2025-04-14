台北孕婦搭小黃「有8000乘車金」　運將1句話暖炸！7縣市補助曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）
記者周亭瑋／綜合報導
除了常見的生育、育兒津貼、就學補助外，其實全台有7個縣市推出好孕專車補助，讓孕媽咪們在往返醫療院所的途中，能更舒適安全，同時又能減輕經濟負擔，至於補助金額從最高9000元到4500元不等。
台北一名女網友在Threads發文透露，懷孕有8000元乘車金可以用，單趟超過250元要自己付費，有三次超過20元左右，刷完好孕金扣款後，司機都跟我說，「不用啦！妳懷孕很辛苦！不用給我了！」
這番話讓她感動不已，直呼「真的覺得台灣人都好暖心，這麼好的司機我一定要掏錢，多給我都願意。」
▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）
PO文釣出一票過來人，紛紛表示「懷孕時有次要去比較遠的醫院做檢查，坐了四百多塊，計程車司機覺得懷孕很辛苦，鼓勵年輕人，就只收我好孕金的扣打250元而已，很不好意思，但司機堅持只收這樣，真的倍感溫暖」、「好人一生平安，可是車好難等」、「真的，善待孕婦的司機我都刷滿250元給他（本來一趟大概200）」、「我們坐好孕專車遇到的司機都很客氣，有些還一路分享育兒心得」。
另外，《ETtoday新聞雲》也整理出有好孕專車補助的7個縣市，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、嘉義市、高雄市、屏東縣，至於金額最高9000元、最低也有4500元，不過單趟有最高補助金額的限制，落在150元到250元不等，可至不同縣市官網申請，詳細規定如下圖：
|縣市
|每次懷孕補助金額
|單趟車資最高補助金額
|使用期限
|台北市
|8000
|250
|自孕期到預產期後6個月
|新北市
|5600
|200（28趟次）
|自孕期到預產期後6個月
|桃園市
|9000
|250
|自孕期到預產期後7個月
|新竹市
|6000
|200、100（各20張、每趟次不限張數使用）
|自孕期到預產期後3個月
|嘉義市
|4500
|150
|自孕期到預產期後3個月
|高雄市
|5040
|180（28趟次）
|自孕期到預產期後6個月
|屏東縣
|6000
|200、100（各20張、每趟次不限張數使用）
|自孕期到預產期後2個月
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