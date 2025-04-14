　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普否認電子產品關稅豁免！　怒稱「沒人能逃過」尤其是中國

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普表示沒人能豁免關稅。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國海關與邊境保護局（CBP）日前宣布，豁免對筆電、智慧型手機、晶片等電子產品的對等關稅，但總統川普13日於社群發文打臉稱，並沒有任何所謂的關稅豁免，只是被歸到另一個關稅類別，這全是假新聞，「沒有人逃過責任，尤其是中國。」

川普13日在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文強調，「沒有人能因為不公平的貿易逆差和非貨幣型的貿易壁壘而逃過責任，尤其是中國，他們對我們的待遇最差，遠遠超過其他國家！」

川普表示，11日並沒有宣布任何所謂的關稅豁免（Tariff ‘exception’），這些產品仍受現行20%的芬太尼關稅限制，只是被歸到另一個關稅類別（Tariff ‘bucket’），「假新聞媒體明明知道這件事，卻拒絕報導。」

▲▼川普貼文。（圖／Truth Social）

▲川普貼文。（圖／Truth Social）

他進一步指出，美國政府將在即將展開的「國安關稅調查」中，全面檢視半導體與整體電子供應鏈，以確保關鍵產業不再過度依賴敵對國家。

川普直言，「我們真的需要讓產品在美國本土製造，我們絕不能再被其他國家綁架，尤其是像中國這種敵意濃厚的貿易對手，他們一直在想盡辦法羞辱美國人民。我們也不能再容許他們像過去幾十年那樣，在貿易上持續欺壓我們。那種日子，已經結束了！」

美國海關與邊境保護局11日頒布一項規則，排除部分高科技產品，例如智慧型手機、筆記型電腦與硬碟，免受川普提出的「對等關稅」影響，不但不需要繳交對中國加徵的高額關稅，也不需要繳交全球統一的基礎關稅，而這些商品多數來自中國。

此舉讓科技產業大大鬆了一口氣，市場也預期週一（14日）開盤後科技股會出現一波上漲。

不過，川普的高階官員在11日當天出席多個新聞節目時強調，這項緩衝措施只是暫時性的，且屬於原本就計劃中的一部分，目的是要在加徵針對電子產品的特定關稅前，先檢視進口半導體是否涉及國安風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 5875 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普再逃暗殺！美高中生「為殺總統先殺雙親」　勾結新納粹
遊歐53天只要15萬　2退休高官為8000開撕
罷團曝媽祖出巡遇桃園罷團突停轎！　「指示1件事」
醫師點名「脂肪肝」5大元凶　關鍵4招改善
川普否認電子產品關稅豁免！　「沒人能逃過」尤其是中國
柯瑞帶傷轟36分仍輸快艇！　勇士飲恨落入附加賽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國「戰時態勢」抗川普關稅！　官員取消休假、手機不准關機

白宮副幕僚長：中國電子產品「沒有任何豁免」

川普否認電子產品關稅豁免！　怒稱「沒人能逃過」尤其是中國

川普再逃暗殺！美高中生「為殺總統先殺雙親」　勾結新納粹

業界模擬「川普晶片關稅」3大劇本　最重稅率恐逾100％

川普健檢結果出爐！　白宮醫：完全適合履行最高統帥職責

星國企業家付2.3億離婚　6年後發現「兒子非親生」怒告前妻

俄猛轟蘇梅市「32死99傷」！澤倫斯基喊話盟邦：要像對付恐怖分子

美「暫時」豁免電子產品　美商務部長：1、2個月內列半導體關稅

美國關稅衝擊受害太深　跑車大廠宣布直接裁員270人

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

Tiffany聊到狗　話匣子全開超可愛

【雙贏】女總被男友摸大腿　順勢擠乳液讓他幫護膚

【戲精兒子】好啦～原諒你啦XD

#大甲媽 回家了！　車站前「密集人潮」現況曝

邊荷律講中文卡住　記者溫柔說「慢慢來～」

中國「戰時態勢」抗川普關稅！　官員取消休假、手機不准關機

白宮副幕僚長：中國電子產品「沒有任何豁免」

川普否認電子產品關稅豁免！　怒稱「沒人能逃過」尤其是中國

川普再逃暗殺！美高中生「為殺總統先殺雙親」　勾結新納粹

業界模擬「川普晶片關稅」3大劇本　最重稅率恐逾100％

川普健檢結果出爐！　白宮醫：完全適合履行最高統帥職責

星國企業家付2.3億離婚　6年後發現「兒子非親生」怒告前妻

俄猛轟蘇梅市「32死99傷」！澤倫斯基喊話盟邦：要像對付恐怖分子

美「暫時」豁免電子產品　美商務部長：1、2個月內列半導體關稅

美國關稅衝擊受害太深　跑車大廠宣布直接裁員270人

百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

中國「戰時態勢」抗川普關稅！　官員取消休假、手機不准關機

老虎李灝宇敲強勁安打+超美技守備　海盜陳柏毓失3分吞首敗

勇士歷來附加賽0勝3敗　巴特勒賽後跛腳：喝咖啡就會好

「TOYOTA Camry安全升級不加價」大陸上市！折合新台幣百萬有找

小孟老師／4月14日星座運勢　處女桃花強烈、天蠍散發迷人香

新品即將登場　OpenAI執行長：這週會很精彩

30年友情為8000元決裂　前高官挨罰怒批觀光署

白宮副幕僚長：中國電子產品「沒有任何豁免」

台廠出口救命繩？　美關鍵條文曝

光熙稱臉是「高科技園區」 被虧：更容易燒起來！XD

國際熱門新聞

川普否認電子產品關稅豁免　稱沒人能逃過

業界模擬「川普晶片關稅」3大劇本　最重稅率恐逾100％

他花400元買下「Google.com」結局神展開

美商務部長：電子產品將歸「半導體關稅」　1至2個月後實施

美中關稅戰誰會贏？　ChatGPT分析結果曝光

飯店驚見「詭異塗鴉」　單親媽一看急報警

川普健檢結果出爐！　白宮醫：完全適合履行最高統帥職責

關稅衝擊　跑車大廠裁員270人

川普用這招破解「中國對美稀土管制」

星國企業家付2.3億離婚　6年後發現「兒子非親生」怒告前妻

統一教砸112億蓋「超豪華宮殿」！

醫學突破！帕金森氏症可靠血液檢驗查出

川普再逃暗殺！美高中生「為殺總統先殺雙親」　勾結新納粹

蟑螂最愛！家中「4物」恐淪小強巢穴

更多熱門

相關新聞

台廠自救！　川普關稅大刀「沒有劇本」

台廠自救！　川普關稅大刀「沒有劇本」

川普揮舞關稅大刀，釀全球股災，投資人遭殃，台灣產業界集體陷入高度緊張。美國對台灣祭出32%懲罰性稅率9日生效，關稅恐慌蔓延13小時後，川普突然喊暫緩90天，業界心知肚明，「這不是豁免」，已分散佈局的電子五哥喊「暫無異狀」，大部分電子傳產企業則啟動避震機制，有的備貨、有的預告漲價，有的配合客戶調節產能。

川普再逃暗殺！美高中生「為殺總統先殺雙親」　勾結新納粹

川普再逃暗殺！美高中生「為殺總統先殺雙親」　勾結新納粹

業界模擬「川普晶片關稅」3大劇本　最重稅率恐逾100％

業界模擬「川普晶片關稅」3大劇本　最重稅率恐逾100％

川普健檢結果出爐！　白宮醫：完全適合履行最高統帥職責

川普健檢結果出爐！　白宮醫：完全適合履行最高統帥職責

習近平今訪越南發表署名文章：貿易關稅戰沒贏家　

習近平今訪越南發表署名文章：貿易關稅戰沒贏家　

關鍵字：

川普關稅貿易戰對等關稅北美要聞中國電子產品半導體豁免

讀者迴響

熱門新聞

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

廣末涼子拘留所慘況曝光！

欠債跑路26年！李茂山藏身大陸

陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

把握好天氣！　3道鋒面接力時間曝

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！淡出11年復出

他退保前「忽略1事」...百萬退休金沒了

還有鋒面！　下波變天時間曝

醫師點名「脂肪肝」5大元凶　關鍵4招改善

斗六工安悲劇！弟幫查管路與哥困死3米池

即／大甲媽就快到家！神轎前打架

OL偷吃人夫同事！鹹濕對話成鐵證

川普笑台灣？事實查核中心：不是本人

川普否認電子產品關稅豁免　稱沒人能逃過

更多

最夯影音

更多

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面