川普否認電子產品關稅豁免！　怒稱「沒人能逃過」尤其是中國

▲川普表示沒人能豁免關稅。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國海關與邊境保護局（CBP）日前宣布，豁免對筆電、智慧型手機、晶片等電子產品的對等關稅，但總統川普13日於社群發文打臉稱，並沒有任何所謂的關稅豁免，只是被歸到另一個關稅類別，這全是假新聞，「沒有人逃過責任，尤其是中國。」

川普13日在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文強調，「沒有人能因為不公平的貿易逆差和非貨幣型的貿易壁壘而逃過責任，尤其是中國，他們對我們的待遇最差，遠遠超過其他國家！」

川普表示，11日並沒有宣布任何所謂的關稅豁免（Tariff ‘exception’），這些產品仍受現行20%的芬太尼關稅限制，只是被歸到另一個關稅類別（Tariff ‘bucket’），「假新聞媒體明明知道這件事，卻拒絕報導。」

▲川普貼文。（圖／Truth Social）



他進一步指出，美國政府將在即將展開的「國安關稅調查」中，全面檢視半導體與整體電子供應鏈，以確保關鍵產業不再過度依賴敵對國家。

川普直言，「我們真的需要讓產品在美國本土製造，我們絕不能再被其他國家綁架，尤其是像中國這種敵意濃厚的貿易對手，他們一直在想盡辦法羞辱美國人民。我們也不能再容許他們像過去幾十年那樣，在貿易上持續欺壓我們。那種日子，已經結束了！」

美國海關與邊境保護局11日頒布一項規則，排除部分高科技產品，例如智慧型手機、筆記型電腦與硬碟，免受川普提出的「對等關稅」影響，不但不需要繳交對中國加徵的高額關稅，也不需要繳交全球統一的基礎關稅，而這些商品多數來自中國。

此舉讓科技產業大大鬆了一口氣，市場也預期週一（14日）開盤後科技股會出現一波上漲。

不過，川普的高階官員在11日當天出席多個新聞節目時強調，這項緩衝措施只是暫時性的，且屬於原本就計劃中的一部分，目的是要在加徵針對電子產品的特定關稅前，先檢視進口半導體是否涉及國安風險。