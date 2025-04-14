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川普再逃暗殺！美高中生「為殺總統先殺雙親」　勾結新納粹

▲17 歲青少年凱沙普密謀刺殺川普。（圖／翻攝X）

▲17 歲青少年凱沙普密謀刺殺川普。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）指出，威斯康辛州17歲高中生凱沙普（Nikita Casap）涉嫌弒親，目的是為了實施暗殺美國總統川普（Donald Trump）及推翻政府的更大陰謀。此案震驚全美，嫌犯現已面臨多項重罪指控。

英國廣播公司（BBC）報導，警方在2月28日於威州沃基夏（Waukesha）發現凱沙普35歲母親塔提阿娜（Tatiana Casap）與51歲繼父梅爾（Donald Mayer）陳屍家中，經調查兩人約於2月11日遭到槍殺。

凱沙普在新簽發的搜索票中被指控持有極端主義組織「九角教團」（Order of Nine Angles）資料，並表現出極端白人至上主義與新納粹傾向，手機內有讚揚希特勒的內容。法院文件顯示，他曾撰寫涉及暗殺川普的文件，內容中透露其政治革命的目標。

FBI指出，凱沙普弒親動機之一是為了獲取資金與行動自由，以便執行暗殺與政治暴力計畫。他甚至曾與在俄羅斯的人士聯繫，商討弒親過程與後續行動。據悉，他已購買用於攻擊行動的一架無人機與爆裂物，並計畫逃往烏克蘭。

檢方目前對凱沙普提出一級謀殺、藏匿屍體、盜用身分等共8項重罪指控。嫌犯已遭拘押，保釋金設定為100萬美元，預計將於5月7日出庭受審。FBI強調，此案牽涉嚴重極端主義與國家安全風險，仍在深入追查中。

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