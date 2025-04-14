透露中越合作內容　習近平今訪越南發表署名文章：貿易關稅戰沒贏家

▲習近平今赴越南進行國事訪問，將會見越共總書記蘇林。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

中美關稅戰之際，國家主席習近平今（14）日開啟今年首次國事訪問，第一站就是越南，也是他任內第4次訪問，接著前往馬來西亞、柬埔寨。出發前，習近平昨13日在越南《人民報》發表題為〈志同道合攜手前行 繼往開來續寫新篇〉的署名文章，稱面對單邊主義、保護主義抬頭，中國經濟依舊迎難而上，並且指出貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中方願與越方合作共贏，深化落實兩國共建「一帶一路」與「兩廊一圈」，發揮好海上談判機制作用，妥善管控海上分歧。

日前，受越南共產黨中央委員會總書記蘇林、越南社會主義共和國主席梁強邀請，中共中央總書記、國家主席習近平將於今4月14日至15日對越南進行國事訪問。另外，應馬來西亞最高元首易卜拉欣、柬埔寨國王西哈莫尼邀請，習近平將於4月15日至18日對馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問。

習近平也於出發之際在越南在越南《人民報》發表題為《志同道合攜手前行 繼往開來續寫新篇》的署名文章，全文由中國官媒《新華社》於今凌晨2點多率先發佈。

習近平首先指出，中越建交75周年之際，應越共中央總書記蘇林同志和越南國家主席梁強同志邀請，即將對越南進行國事訪問。中越是社會主義友好鄰邦，擁有共同理想信念和廣泛戰略利益，不只有深厚的政治互信，中國連續20多年是越南第一大貿易伙伴，2024年中越雙邊貿易額突破2600億美元。榴蓮、椰子等越來越多越南優質農產品走進中國千家萬戶。兩國鐵路互聯互通和智慧口岸建設有序推進，光伏、垃圾發電等清潔能源項目有力保障越南電力供應，中國企業承建的河內輕軌2號線方便了市民日常出行。

習近平指出，面對單邊主義、保護主義抬頭，中國經濟迎難而上，2024年實現5%的增長，對世界經濟增長貢獻率保持在30%左右，繼續成為世界經濟重要引擎。

習近平表示，中國始終將越南視為周邊外交優先方向，雙方要全面深化中越命運共同體建設。他提出，兩國要深化戰略互信，推動社會主義事業發展壯大，深化黨際、政府、軍隊、執法安全等對口部門合作，攜手應對外部風險挑戰，共同維護政治安全。

▲中共中央總書記、國家主席習近平今4月14日至15日對越南進行國事訪問。（圖／路透）

習近平稱，兩國要堅持合作共贏，要深化發展戰略對接，落實好兩國政府關於共建「一帶一路」與「兩廊一圈」框架對接的合作規劃，打造更多經濟、技術合作平台。中方願同越方推進越南北部3條標准軌鐵路項目合作，建設智慧口岸。中方歡迎更多越南優質商品進入中國市場，鼓勵更多中國企業赴越投資興業。雙方要加強產業鏈供應鏈合作，拓展5G、人工智能、綠色發展等新興領域合作，更好造福兩國人民。

習近平又稱，兩國除要加強人文交流，也要密切多邊協作，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，同廣大全球南方國家一道，捍衛發展中國家共同利益。貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。要堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護開放合作的國際環境。要加強在東亞合作、瀾湄合作等機制內協調配合。

習近平還指出，雙方要妥善管控分歧，維護地區和平穩定。中越兩國解決陸地邊界和北部灣劃界的成功實踐表明，雙方完全有能力、有智慧通過協商談判解決好海上問題。雙方要落實兩黨兩國高層共識，發揮好海上談判機制作用，妥善管控海上分歧，持續擴大海上合作，為最終解決爭議積累條件。要全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進“南海行為准則”磋商，排除干擾、聚同化異，將南海真正打造成和平之海、友誼之海、合作之海。

身為中國最重要的貿易夥伴之一的越南，被美國要求打擊「貿易詐欺」，被視為協助美國全面防堵中國「 洗產地」。為加強鞏固中越政治經貿互信，習近平首站選擇去越南也十分關鍵，根據外媒報導中越將簽署可能簽署近40項合作文件。

根據習近平署名文章內容已經透露一些訊息，包括「中方願同越方推進越南北部3條標准軌鐵路項目合作，建設智慧口岸」「雙方要加強產業鏈供應鏈合作」，還有農貿、智能科技、數字及綠色經濟，加強中越人民往來，這些越南有需求，中國也佔優的範疇。

另外，在中越長期矛盾的「南海問題」，中方也主動提出落實兩黨兩國高層共識，發揮好海上談判機制作用，妥善管控海上分歧，擴大海上合作「也要解決為爭議積累條件」，全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為准則」磋商。

在美國「對等關稅」極限施壓之下，外界也高度觀望習近平一連5日訪問東南亞三國，該如何與貿易夥伴持續鞏固政治互信基礎，加強雙方戰略溝通，以及加強供應鏈合作成效等議題，達成有效共識。