　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

透露中越合作內容　習近平今訪越南發表署名文章：貿易關稅戰沒贏家

▲▼習近平8月19日會見越共新任總書記蘇林。（圖／路透社）

▲習近平今赴越南進行國事訪問，將會見越共總書記蘇林。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

中美關稅戰之際，國家主席習近平今（14）日開啟今年首次國事訪問，第一站就是越南，也是他任內第4次訪問，接著前往馬來西亞、柬埔寨。出發前，習近平昨13日在越南《人民報》發表題為〈志同道合攜手前行　繼往開來續寫新篇〉的署名文章，稱面對單邊主義、保護主義抬頭，中國經濟依舊迎難而上，並且指出貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中方願與越方合作共贏，深化落實兩國共建「一帶一路」與「兩廊一圈」，發揮好海上談判機制作用，妥善管控海上分歧。

日前，受越南共產黨中央委員會總書記蘇林、越南社會主義共和國主席梁強邀請，中共中央總書記、國家主席習近平將於今4月14日至15日對越南進行國事訪問。另外，應馬來西亞最高元首易卜拉欣、柬埔寨國王西哈莫尼邀請，習近平將於4月15日至18日對馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問。

習近平也於出發之際在越南在越南《人民報》發表題為《志同道合攜手前行　繼往開來續寫新篇》的署名文章，全文由中國官媒《新華社》於今凌晨2點多率先發佈。

習近平首先指出，中越建交75周年之際，應越共中央總書記蘇林同志和越南國家主席梁強同志邀請，即將對越南進行國事訪問。中越是社會主義友好鄰邦，擁有共同理想信念和廣泛戰略利益，不只有深厚的政治互信，中國連續20多年是越南第一大貿易伙伴，2024年中越雙邊貿易額突破2600億美元。榴蓮、椰子等越來越多越南優質農產品走進中國千家萬戶。兩國鐵路互聯互通和智慧口岸建設有序推進，光伏、垃圾發電等清潔能源項目有力保障越南電力供應，中國企業承建的河內輕軌2號線方便了市民日常出行。

習近平指出，面對單邊主義、保護主義抬頭，中國經濟迎難而上，2024年實現5%的增長，對世界經濟增長貢獻率保持在30%左右，繼續成為世界經濟重要引擎。

習近平表示，中國始終將越南視為周邊外交優先方向，雙方要全面深化中越命運共同體建設。他提出，兩國要深化戰略互信，推動社會主義事業發展壯大，深化黨際、政府、軍隊、執法安全等對口部門合作，攜手應對外部風險挑戰，共同維護政治安全。

▲▼中共總書記習近平。（圖／路透）

▲中共中央總書記、國家主席習近平今4月14日至15日對越南進行國事訪問。（圖／路透）

習近平稱，兩國要堅持合作共贏，要深化發展戰略對接，落實好兩國政府關於共建「一帶一路」與「兩廊一圈」框架對接的合作規劃，打造更多經濟、技術合作平台。中方願同越方推進越南北部3條標准軌鐵路項目合作，建設智慧口岸。中方歡迎更多越南優質商品進入中國市場，鼓勵更多中國企業赴越投資興業。雙方要加強產業鏈供應鏈合作，拓展5G、人工智能、綠色發展等新興領域合作，更好造福兩國人民。

習近平又稱，兩國除要加強人文交流，也要密切多邊協作，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，同廣大全球南方國家一道，捍衛發展中國家共同利益。貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。要堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護開放合作的國際環境要加強在東亞合作、瀾湄合作等機制內協調配合。

習近平還指出，雙方要妥善管控分歧，維護地區和平穩定。中越兩國解決陸地邊界和北部灣劃界的成功實踐表明，雙方完全有能力、有智慧通過協商談判解決好海上問題。雙方要落實兩黨兩國高層共識，發揮好海上談判機制作用，妥善管控海上分歧，持續擴大海上合作，為最終解決爭議積累條件。要全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進“南海行為准則”磋商，排除干擾、聚同化異，將南海真正打造成和平之海、友誼之海、合作之海。

身為中國最重要的貿易夥伴之一的越南，被美國要求打擊「貿易詐欺」，被視為協助美國全面防堵中國「 洗產地」。為加強鞏固中越政治經貿互信，習近平首站選擇去越南也十分關鍵，根據外媒報導中越將簽署可能簽署近40項合作文件。

根據習近平署名文章內容已經透露一些訊息，包括「中方願同越方推進越南北部3條標准軌鐵路項目合作，建設智慧口岸」「雙方要加強產業鏈供應鏈合作」，還有農貿、智能科技、數字及綠色經濟，加強中越人民往來，這些越南有需求，中國也佔優的範疇。

另外，在中越長期矛盾的「南海問題」，中方也主動提出落實兩黨兩國高層共識，發揮好海上談判機制作用，妥善管控海上分歧，擴大海上合作「也要解決為爭議積累條件」，全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為准則」磋商。

在美國「對等關稅」極限施壓之下，外界也高度觀望習近平一連5日訪問東南亞三國，該如何與貿易夥伴持續鞏固政治互信基礎，加強雙方戰略溝通，以及加強供應鏈合作成效等議題，達成有效共識。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 5875 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯瑞帶傷轟36分仍輸快艇！　勇士飲恨落入附加賽
《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　11年後重返演藝
廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡
把握好天氣！　3道鋒面接力時間曝
川普健檢結果出爐！　白宮醫：完全適合履行最高統帥職責
大甲媽祖回鑾爆2起推擠衝突　警逮涉案5人偵辦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

透露中越合作內容　習近平今訪越南發表署名文章：貿易關稅戰沒贏家

陸駕訓班爆女學員練車「把車開上樹」！官方調查結果大逆轉

美國豁免電子產品對等關稅　中國商務部：修正錯誤做法的一小步

貴州發現4.8億年前｢地下水晶宮｣　罕見洞穴沉積物基因庫

辭呈寫「世界那麼大，我想去看看」　女教師10年後過得怎麼樣？

吃完麻辣鍋喉嚨痛！26歲女患「急性會厭炎」瞬間封喉...10分鐘不治

全球經濟亂局　香港財長：香港更顯穩定與吸引力

婚後發現妻「雙子宮、1個腎」！31歲夫怒離婚：聘金、鑽戒還來

遭驅逐出台灣！陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

罕見現任省長落馬！山西金湘軍「兩天前還主持會議」

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

Tiffany聊到狗　話匣子全開超可愛

【雙贏】女總被男友摸大腿　順勢擠乳液讓他幫護膚

【戲精兒子】好啦～原諒你啦XD

#大甲媽 回家了！　車站前「密集人潮」現況曝

邊荷律講中文卡住　記者溫柔說「慢慢來～」

透露中越合作內容　習近平今訪越南發表署名文章：貿易關稅戰沒贏家

陸駕訓班爆女學員練車「把車開上樹」！官方調查結果大逆轉

美國豁免電子產品對等關稅　中國商務部：修正錯誤做法的一小步

貴州發現4.8億年前｢地下水晶宮｣　罕見洞穴沉積物基因庫

辭呈寫「世界那麼大，我想去看看」　女教師10年後過得怎麼樣？

吃完麻辣鍋喉嚨痛！26歲女患「急性會厭炎」瞬間封喉...10分鐘不治

全球經濟亂局　香港財長：香港更顯穩定與吸引力

婚後發現妻「雙子宮、1個腎」！31歲夫怒離婚：聘金、鑽戒還來

遭驅逐出台灣！陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

罕見現任省長落馬！山西金湘軍「兩天前還主持會議」

晨砲很舒服！　醫揭3原因：男生表現比較好

川普否認電子產品關稅豁免！　怒稱「沒人能逃過」尤其是中國

柯瑞帶傷轟36分仍輸快艇！　勇士OT飲恨落入NBA附加賽

台廠自救！　川普關稅大刀「沒有劇本」

川普再逃暗殺！美高中生「為殺總統先殺雙親」　勾結新納粹

航空貨運運價大起落　大陸運美西每公斤不到20人民幣拖累台灣市場

唐綺陽運勢／雙魚「感情即將出現轉機」！處女、金牛魅力爆棚

遊歐53天只要15萬　2退休高官為8000開撕

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

把握好天氣！　3道鋒面接力時間曝

【雙贏】女總被男友摸大腿　順勢擠乳液讓他幫護膚

大陸熱門新聞

陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

陸駕訓班爆女學員把車開上樹　調查結果逆轉

北京機場大量「統一」廣告　引起陸網熱議

美國豁免電子產品對等關稅　中國商務部回應了

辭職看世界　女教師10年後怎樣了？

吃麻辣鍋喉嚨痛！26歲女患「急性會厭炎」瞬間封喉亡

貴州發現4.8億年前｢地下水晶宮｣

習近平今訪越南發表署名文章：貿易關稅戰沒贏家　

婚後發現妻「雙子宮、1個腎」！31歲夫怒離婚

全紅嬋大失誤　連兩站輸給搭檔陳芋汐

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

爸幫兒取名「東風」！戶政人員打錯1字...媽驚喜：不改了

胡錫進曝「2018中美貿易戰結局」

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲

更多熱門

相關新聞

川普健檢結果出爐！　白宮醫：完全適合履行最高統帥職責

川普健檢結果出爐！　白宮醫：完全適合履行最高統帥職責

白宮13日公布美國總統川普的最新健康檢查結果，醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）表示，現年78歲的川普「完全適合」履行國家元首與三軍統帥的職責，並強調他的「積極生活方式」對健康狀況有顯著助益。

美商務部長：電子產品將歸「半導體關稅」　1至2個月後實施

美商務部長：電子產品將歸「半導體關稅」　1至2個月後實施

美國豁免電子產品對等關稅　中國商務部回應了

美國豁免電子產品對等關稅　中國商務部回應了

美對等關稅衝擊鬼頭刀外銷　陳瑩要求農業部提方案

美對等關稅衝擊鬼頭刀外銷　陳瑩要求農業部提方案

紐約飛機墜入泥濘田地　已1死5人生死未卜

紐約飛機墜入泥濘田地　已1死5人生死未卜

關鍵字：

關稅大陸習近平越南美國川普

讀者迴響

熱門新聞

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

欠債跑路26年！李茂山藏身大陸

廣末涼子拘留所慘況曝光！

陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

他退保前「忽略1事」...百萬退休金沒了

還有鋒面！　下波變天時間曝

即／大甲媽就快到家！神轎前打架

斗六工安悲劇！弟幫查管路與哥困死3米池

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

川普笑台灣？事實查核中心：不是本人

BLACKPINK Lisa科切拉辣爆了！　「臀貼男舞者下面狂搖」網看呆

鄭宗哲生涯第2度先發　挑戰大聯盟首戰

賴慧如炸巨球二婚！　胡瓜脫口爆料新郎「超狂過人體力」內幕

噴汗不一定瘦更快！醫曝「1運動」最燃脂　還能防失智

更多

最夯影音

更多

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面