　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全國春茶評鑑結果揭曉　新北女青農奪碧螺春特等獎

▲女青農林孟諭奪碧螺春特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲林孟諭（左）與丈夫黃耀寬（右）共同經營傳承5代的天芳茶行。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

三峽區農會日前舉辦春季碧螺春綠茶評鑑，素有「臺灣綠茶故鄉」美譽的三峽產區今年共有195點茶品參賽。百年茶行「天芳茶行」由第五代青農林孟諭再度奪得特等獎殊榮，這已是該茶行第17次獲得此項最高榮譽。新北市農業局特別推薦民眾選購這款優質春茶，體驗三峽特色綠茶風味。

專業評審農業部茶改場林金池科長指出，今年春季製茶期間氣候冷涼、日夜溫差大，茶樹生長條件優異。特等獎茶品芽葉壯實緊結，白毫顯著，茶湯碧綠清澈，散發綠豆與茉莉花的鮮雅甜香，滋味鮮活濃稠，完美呈現三峽碧螺春的春季特色。

▲女青農林孟諭奪碧螺春特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲製茶期間林孟諭持續透過嗅覺及觸感經驗判斷香氣與熟度。

身為全台唯一專業綠茶產區，三峽碧螺春採用在地青心柑仔品種，於清明前後手工採摘一心二葉嫩芽。製作過程堅持不攪拌、不氧化，透過280度高溫快速炒菁，使茶葉呈現獨特螺旋蜷曲外型，保留鮮爽風味。三峽區農會理事長蘇俊龍建議，沖泡時以80℃水溫最能展現茶湯特色，冷泡法則可突顯醇厚口感並減少咖啡因釋出。

天芳茶行由林孟諭與丈夫黃耀寬共同經營，除傳承百年製茶工藝，更積極推動茶鄉文化體驗。本次評鑑中，該茶行不僅奪得特等獎，更一舉囊括19個獎項，展現雄厚實力。林孟諭分享製茶關鍵在於掌握「走水」18小時的靜置時間，以及憑經驗精準判斷炒菁火候，最後還需人工挑揀確保品質。

▲女青農林孟諭奪碧螺春特等獎。（圖／新北市農業局提供）

▲女青農林孟諭（左）代表天芳茶行第17度獲得碧螺春特等獎。

消費者欲選購今年首波春茶，可逕洽三峽區農會訂購，品嚐這款富含茶多酚、維他命C等營養成分的在地特色茶品。

新北市政府農業局表示，新北市致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，茶農傳承製茶技術，獲得獎項皆值得肯定。購買茶品可洽三峽區農會：02-2671-1002訂購或洽天芳茶行：02-2672-6808，更多活動詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。

【更多新聞】

►金山街頭濺血！借車不成拿石塊猛砸頭　還嗆：見一次打一次

►基隆廟口「餓肚搶匪」遭熱血男飛奔壓制　輪椅女感動：幸好有他

►半個月2路人被撞！網怒：行人地獄再現　「斑馬線也不安全」

►安眠藥+啤酒！小黃成「移動神主牌」　逆撞休旅車猛推10米

►阿北喝超醉！停車場撞牆還「狂催油門」燒胎　濃煙灌滿大樓

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 5875 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Lisa科切拉辣爆！　「臀貼男舞者下面狂搖」
貴州發現4.8億年前｢地下水晶宮｣　罕見洞穴沉積物基因庫
白冰冰世紀破冰胡瓜！　罕吐真心話
直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！半個演藝圈都來了
統一教砸112億蓋「超豪華宮殿」！　日信徒不甩解散令狂捐錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北三峽、石碇媽祖聖誕遶境　民政局長林耀長祈願市民平安

新北浴佛慶佛誕！共沐香湯祈祥和　副市長朱惕之為民祈福

新北響應地球日！YouBike2.0E電輔車數量全國居冠

新北嵩山梯田鳶尾花海綻放　千歲米故鄉變身打卡熱點

全國春茶評鑑結果揭曉　新北女青農奪碧螺春特等獎

民進黨桃園「新住民諮詢站」成立　羅美玲：落實照顧新住民

台南仁德區三甲八街民宅驚傳火警　陽台救出屋主疑有9貓罹難

台東男清晨車發不動求救無門　大武警現身救援充電解圍

美對等關稅衝擊鬼頭刀外銷　陳瑩要求農業部提具體協助方案

花蓮教育志工熱情招募中！服務獲頒「志願服務榮譽卡」優惠多

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

國道今晨火燒車！ 自撞橋墩「駕駛疑成焦屍」慘死

2小時「3車騎上庇護島」　彰化彰南路口事故頻傳

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

【誰卡歌！】狗狗耐心等垃圾車只為大合唱　音樂突停牠當機

新北三峽、石碇媽祖聖誕遶境　民政局長林耀長祈願市民平安

新北浴佛慶佛誕！共沐香湯祈祥和　副市長朱惕之為民祈福

新北響應地球日！YouBike2.0E電輔車數量全國居冠

新北嵩山梯田鳶尾花海綻放　千歲米故鄉變身打卡熱點

全國春茶評鑑結果揭曉　新北女青農奪碧螺春特等獎

民進黨桃園「新住民諮詢站」成立　羅美玲：落實照顧新住民

台南仁德區三甲八街民宅驚傳火警　陽台救出屋主疑有9貓罹難

台東男清晨車發不動求救無門　大武警現身救援充電解圍

美對等關稅衝擊鬼頭刀外銷　陳瑩要求農業部提具體協助方案

花蓮教育志工熱情招募中！服務獲頒「志願服務榮譽卡」優惠多

新北三峽、石碇媽祖聖誕遶境　民政局長林耀長祈願市民平安

消失演藝圈3年！50歲傅天穎爆開刀「取15顆膽結石」　轉戰當房仲近況曝

樂天新MC「被讚有升級」　巫苡萱吐初登板心聲：期待越來越好

新北浴佛慶佛誕！共沐香湯祈祥和　副市長朱惕之為民祈福

蕭憶銘二軍滿貫砲　富邦11比9擊敗味全

台股崩盤害「蛋蛋」遭殃？泌尿醫揭結紮男暴增：有人喊捐精賣包皮

家當都拿來了！白冰冰提600萬鑽石柏金包現身婚宴　祖母綠鑽戒成亮點

出道35年首開唱！　王瑞霞「極深V破尺度」揭遭逼宮內幕：吐血了

太神！香港男神考取大貨車駕照　1舉動竟「被誤認送貨工」

韓男星IG發「18禁廣告」！急刪文道歉　公司澄清：放口袋誤觸

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

地方熱門新聞

桃園狂風暴雨！麥當勞店員鎖門畫面超驚險

大雨狂灌中原爆災情！配電箱冒水、樹被吹斷

崑山科大啟用南部首座電動車基地賴清德總統肯定綠能布局

崑山科啟用電動車基地育才百桌感恩餐會千人相聚

戰車現身街頭疑「刁車」十軍團澄清

台南2間透天厝發生火警4人及時逃生無人傷亡

新北輔導野柳海洋世界轉型　打造海洋保育教育新場域

桃園彩色海芋季　狂吸54萬人次破紀錄

減少屋主裝修業者糾紛　全國室裝品保協會掛牌

朱立倫轟政府放任共諜滲透　卻抹紅在野黨

台南仁德區三甲八街民宅火警救出屋主疑有9貓罹難

雲林蒜頭產量與品質俱佳　請國人多食用

逾300位緬華僑胞齊聚　體驗桃園龍岡米干節

台南東區銀髮婚紗秀黃偉哲見證21對銀髮佳偶「世紀婚禮」

更多熱門

相關新聞

456戶蓋在捷運旁！光華社宅2029年拚完工　目標供應3700戶社宅

456戶蓋在捷運旁！光華社宅2029年拚完工　目標供應3700戶社宅

蘆洲區的第一座社宅即將在2029年竣工！新北市「蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅」日前舉辦開工動土典禮，一共456戶，基地500公尺內有忠義國小、鷺江國中以及蘆洲國民運動中心，具極佳的生活機能及交通便利性。

以前被嫌遠「北大特區房價狂漲」！網曝2優勢：超搶手

以前被嫌遠「北大特區房價狂漲」！網曝2優勢：超搶手

國1五楊高架火燒車　後輪起火駕駛驚險逃生

國1五楊高架火燒車　後輪起火駕駛驚險逃生

新莊電動車突起火　機車行前8車遭波及

新莊電動車突起火　機車行前8車遭波及

新北輔導野柳海洋世界轉型　打造海洋保育教育新場域

新北輔導野柳海洋世界轉型　打造海洋保育教育新場域

關鍵字：

綠茶三峽春茶特等獎新北

讀者迴響

熱門新聞

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

正妹當街被載上車性侵！

川普用這招破解「中國對美稀土管制」

情侶娃娃機店脫到剩襪子！躺紙板交流全被拍

巴菲特危機中加碼押注「這國」！

他花400元買下「Google.com」結局神展開

即／台中七期豪宅意外！　女子高處直墜3F當場死亡

陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

14縣市深夜豪大雨特報！一路下到早上

北京機場大量「統一」廣告　引起陸網熱議

咖啡講師一周5天性侵女學徒！105萬換免囚

川普笑台灣？事實查核中心：不是本人

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

中鋼董座藏心機　「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」這樣誕生的

更多

最夯影音

更多

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面