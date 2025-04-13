全國春茶評鑑結果揭曉　新北女青農奪碧螺春特等獎

▲林孟諭（左）與丈夫黃耀寬（右）共同經營傳承5代的天芳茶行。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

三峽區農會日前舉辦春季碧螺春綠茶評鑑，素有「臺灣綠茶故鄉」美譽的三峽產區今年共有195點茶品參賽。百年茶行「天芳茶行」由第五代青農林孟諭再度奪得特等獎殊榮，這已是該茶行第17次獲得此項最高榮譽。新北市農業局特別推薦民眾選購這款優質春茶，體驗三峽特色綠茶風味。

專業評審農業部茶改場林金池科長指出，今年春季製茶期間氣候冷涼、日夜溫差大，茶樹生長條件優異。特等獎茶品芽葉壯實緊結，白毫顯著，茶湯碧綠清澈，散發綠豆與茉莉花的鮮雅甜香，滋味鮮活濃稠，完美呈現三峽碧螺春的春季特色。

▲製茶期間林孟諭持續透過嗅覺及觸感經驗判斷香氣與熟度。

身為全台唯一專業綠茶產區，三峽碧螺春採用在地青心柑仔品種，於清明前後手工採摘一心二葉嫩芽。製作過程堅持不攪拌、不氧化，透過280度高溫快速炒菁，使茶葉呈現獨特螺旋蜷曲外型，保留鮮爽風味。三峽區農會理事長蘇俊龍建議，沖泡時以80℃水溫最能展現茶湯特色，冷泡法則可突顯醇厚口感並減少咖啡因釋出。

天芳茶行由林孟諭與丈夫黃耀寬共同經營，除傳承百年製茶工藝，更積極推動茶鄉文化體驗。本次評鑑中，該茶行不僅奪得特等獎，更一舉囊括19個獎項，展現雄厚實力。林孟諭分享製茶關鍵在於掌握「走水」18小時的靜置時間，以及憑經驗精準判斷炒菁火候，最後還需人工挑揀確保品質。

▲女青農林孟諭（左）代表天芳茶行第17度獲得碧螺春特等獎。



消費者欲選購今年首波春茶，可逕洽三峽區農會訂購，品嚐這款富含茶多酚、維他命C等營養成分的在地特色茶品。

新北市政府農業局表示，新北市致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，茶農傳承製茶技術，獲得獎項皆值得肯定。購買茶品可洽三峽區農會：02-2671-1002訂購或洽天芳茶行：02-2672-6808，更多活動詳情可於「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢。