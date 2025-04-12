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新北輔導野柳海洋世界轉型　打造海洋保育教育新場域

▲海豚,瓶鼻海豚。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲野柳海洋世界展演瓶鼻海豚。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處長期輔導野柳海洋世界轉型為海洋保育教育場域，並在鯨豚、海龜擱淺時提供第一線救援協助。為響應4月14日世界海豚日，動保處與野柳海洋世界合作，於4月12日至14日連續3天推出新北市民門票半價優惠，讓民眾能近距離了解海豚照護及海洋生態保育。

野柳海洋世界積極推廣海豚科普知識，展示海豚日常照護及健康檢查等醫療行為，成為適合全年齡層的海洋教育場域。動保處也將在新北市海洋保育教育園區舉辦「鯨豚、海龜保育教育系列課程」，邀請中華鯨豚協會專家以「標本認識鯨豚與海龜」和「救援行動實務」兩大主題授課，透過互動教學提升保育意識。

▲新北輔導野柳海洋世界轉型。（圖／新北市動保處提供）

▲野柳海洋世界場域。

新北市三面環海，擁有豐富海洋生態資源，近年記錄到多種鯨豚及海龜物種。截至今年3月，已接獲17起擱淺通報（13隻海龜、4隻鯨豚），多數為死亡個體。動保處特別針對國小學童規劃保育課程，從小扎根海洋保育觀念，並與海隆一號工作室合作，出動4艘救援船協助活體野放。

動保處楊淑方強調，野柳海洋世界是合法展演場域，在海洋委員會輔導下，結合中華鯨豚協會、海巡署等單位組成專業救援網絡。民眾若發現擱淺鯨豚或海龜，切勿自行處理，請立即撥打118或1999通報，由專業團隊進行救援，共同維護海洋生態安全。

▲新北輔導野柳海洋世界轉型。（圖／新北市動保處提供）

▼野柳海洋世界展演花園鰻。

▲新北輔導野柳海洋世界轉型。（圖／新北市動保處提供）

▼新北市海洋保育教育園區收容池。

▲新北輔導野柳海洋世界轉型。（圖／新北市動保處提供）

▼海洋保育類鯨豚展演輔導小組輔導。

▲新北輔導野柳海洋世界轉型。（圖／新北市動保處提供）

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