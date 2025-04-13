斥資3200萬！花蓮汰換學生交通車　5校學童求學路更安心

▲花蓮縣政府斥資3200萬汰換5所校園學生交通車。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣南北狹長，部分偏遠地區學生面臨交通不便及就學困難問題，家長深受接送孩子上下學之困擾。為有效減輕家長負擔，並保障學生在通學過程中的安全，花蓮縣政府提供學校學生交通車之通學方式，使學生能夠安全且便捷地前往學校。

花蓮縣計有玉東國中等37校共37部學生交通車載送學生，其中秀林國中、新城國中、東里國中、富里國中及太巴塱國小5所學校，共計5輛交通車，因車齡將屆法定使用年限，且部分座位或設備老舊導致使用效益不佳，為避免影響行車安全，花蓮縣政府積極向教育部爭取經費補助，獲中央補助新台幣1,411萬4,400元，並由本縣預算自籌經費1,802萬6,324元，共花費3,214萬724元購置交通車，協助學校於114年進行汰換，提升學生的安全保障和乘車體驗，確保在通學過程中的舒適與安心。

花蓮縣長徐榛蔚表示，教育是衡量一個社會進步指標，花蓮縣秉持「有教無類、因材施教」的教育理念，特別重視偏鄉學生就學權利；這次交通車汰換計畫不僅有助於保障學生上下學的安全與便捷，還能讓家長們在繁忙工作中，減少接送的困擾，無後顧之憂。

教育是孩子的希望，是培育花蓮家鄉未來的國家棟樑，花蓮縣政府將持續努力，提供優質學習環境，並致力於提升花蓮的教育品質，為未來培養更多人才，讓每一位孩子都能在公平的教育機會中茁壯成長。

