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同學狂咳發燒！國小童染黴漿菌住院數大增　肺部X光驚見一片白

▲▼感冒。（圖／CFP）

▲台中大甲李綜合醫院最近兩週小兒科門診中孩童罹患黴漿菌肺炎的人數增加，至少有6人住院。（示意圖，非當事人／CFP）

記者游瓊華／台中報導

台中大甲李綜合醫院最近兩週小兒科門診中孩童罹患黴漿菌肺炎的人數增加，至少有6人住院，小孩子皆出現咳嗽不停、發燒、食慾不振等病症，進一步檢查，肺部X光出現大片白；由於下週大甲媽祖即將起駕遶境，預計會湧入大批信眾，醫師提醒還是要做好防護措施，把口罩戴好、戴緊，才能避免被病毒感染。

▲同學咳不停！國小童染黴漿菌高燒「肺部X光一片白」。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲不少國小童染黴漿菌發高燒，到院肺部X光檢查，都呈現一片白。（圖／記者游瓊華翻攝）

大甲李綜合醫院小兒科主任醫師余秋霖表示，門診中罹患黴漿菌肺炎的孩童皆就讀國小以上，也就讀國中的少年，其中，一名八歲的孩童，家中也沒人患病，進一步追問得知，「班上的同學也咳嗽不停」，研判是遭到班上同學的感染。由於黴漿菌肺炎主要由飛沫、接觸傳染，傳染力極強，在學校、家庭中如果有人罹患黴漿菌肺炎，沒有緊戴口罩，便很容易遭受傳染。

黴漿菌肺炎的潛伏期約1至4週，是兒童常見呼吸道病菌之一，染病後初期會有疲倦無力、咽喉痛、輕微發燒、乾咳等病狀，最常見的則為支氣管炎。余秋霖說，如果孩童食慾不振、精神又不好、咳到幾乎無法睡覺或發燒不退，一定要趕緊就醫。

▲同學咳不停！國小童染黴漿菌高燒「肺部X光一片白」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲余秋霖醫師憂心，大甲媽祖即將展開遶境，疫情恐繼續延燒。（圖／記者游瓊華翻攝）

余秋霖提醒，大甲媽祖即將展開遶境，如果家長要帶孩子參與，在人潮擁擠的地方，一定要做防護措施，「口罩要戴緊、戴好」，吃東西前一定要洗手消毒，才能避免病毒感染。

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