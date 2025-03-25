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南投加碼鼓勵汰舊換新電動機車　連同中央最高補助1.93萬

▲南投縣加碼鼓勵汰舊換新電動機車，最高補助1萬9300元。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣加碼鼓勵汰舊換新電動機車，最高補助1萬9300元。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為鼓勵民眾養成機車定檢的好習慣，並優先選購電動機車、節能減碳愛地球，南投縣政府宣布加碼補助老舊機車汰舊換新，最高達1萬9300元，申辦機車定期檢驗簡訊通知服務並按時完成定檢，還可抽好禮，希望共創低碳好環境。

南投縣環保局今日在南投縣文化園區武德殿前廣場，舉辦「汰舊補助蛇都好、E居南投好環境」記者會，特別邀請在地電動機車廠商(GOGORO、光陽IONEX、宏佳騰、台鈴、比雅久、山葉及中華eMOVING)，現場展示新型車種，也結合中央多元化補助推出優惠方案；縣長許淑華率縣府團隊，連同縣議員張秀枝、蔡孟娥、林儒暘共同說明相關方案，立委游顥、縣議員蔡宗智、吳棋楠、簡千翔也派專人出席。

▲南投縣加碼鼓勵汰舊換新電動機車，最高補助1萬9300元。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，該縣光是去年就以電動機車汰舊換新補助方案成功淘汰2030輛老舊機車，民眾只要記得淘汰民國96年6月30日前的機車，不僅可獲得環境部、經濟部的300元補助，縣府更加碼2500元，總共可獲2800元補助。

若為汰舊換新電動機車，除了全國統一的3300元，以及經濟部產業發展署補助的重型、輕型、小型輕型電動機車各7000、7000及5100元，縣府更各加碼達9000、5000元、5000元，亦即在南投縣汰舊換新電動機車最高可獲得1萬9300元，相當於省下原價2/5到一半；許淑華強調，即使是單純只新購電動機車，包括中央不補助的電動微型／輔助自行車，縣府也一律每輛補助3000元，再加上經濟部產發署的部分，最高也可獲1萬元補助。

環保局於活動中也展示新啟用的移動式機車定檢辨識通知系統，並舉辦「機車定檢蛇都來每月好禮抽不完」抽獎活動：只要機車車籍在南投縣、按時完成今年度機車排氣定檢，並進入環保局機車排氣定檢簡訊通知服務網頁(https://web2.envimac.com.tw/MSMS/RegData) 輸入車號及手機號碼，就有機會獲得500元禮券。

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