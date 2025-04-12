第3位罷免二階段達標藍委出爐　罷團繼續收件拚5萬份

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮持續發酵，35位藍營立委罷免案進入第二階段，連署開跑30天內，罷免羅智強團隊、港湖罷免李彥秀團隊接連宣布二階連署書份數超過門檻。而相繼2位藍委罷免案後，罷免王鴻薇團隊今（12日）也宣布，二階連署突破3萬5千份，會持續收件，繼續往4萬5千份的目標前進。對於罷免二階段達標，王鴻薇則回應，真金不怕火煉，她絕不怕接受任何考驗。

罷團表示，很開心和大家宣佈這個好消息。有感很多志工心理壓力也大，除了面對民眾關心也承擔騷擾風險。所以我們選擇在這個時間點宣佈，希望各方都能稍稍減低壓力，並繼續往4萬5千份的目標前進。山除薇害感謝各位罷團志工與選民的支持，一起努力，並預祝大罷免必成功。

罷團發言人阿美表示，今天很高興跟大家分享這個好消息，山除薇害二階連署已經突破3萬5千份，理想份數是4萬5千份，還有兩周以上時間，希望大家加緊腳步出來連署，能夠突破5萬份。因為投票要6萬9千票罷免案才會成功，只要有意願出來投票的朋友，希望一起簽連署，確保第三階段一定會過，罷免一定會成功。

對於罷免二階連署達標，王鴻薇表示，真金不怕火煉，她絕不怕接受任何考驗，並懇請支持者出門投下反對罷免票，千萬不要讓仇恨的沉默螺旋，主宰人民的生活，不要讓監督制衡的力量被消音，不要讓社會繼續陷入嚴重的仇恨與對立，讓惡罷退散，讓國家安定，讓執政黨知道這條路不可行。

▼罷免王鴻薇發言人阿美。（圖／記者屠惠剛攝）

