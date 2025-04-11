被詐騙千萬罹躁鬱症　江蘇男靠糞便移植治療改善

▲江蘇一名男子因為被詐騙千萬人民幣，結果罹患「雙相障礙」，身體出現各種毛病。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

詐騙時有耳聞，民眾若上當不但可能賠上錢財，還可能影響身體健康。中國江蘇有一名男子，10多年前聽信他人，結果被騙千萬人民幣，因而診斷出罹患「雙相障礙」（雙相情緒障礙、躁鬱症），各種毛病通通找上門，最後透過「糞便微生物移植」來治療改善，引發討論話題。

據《荔枝新聞》報導，男子因為被騙巨額財產，罹患雙相障礙病症，可能出現心境高漲、精力旺盛、活動增加等，或者心境低落、精力降低、活動減少等，甚至是躁狂、憂鬱同時發生或快速轉換。

男子身體機能出現混亂，肥胖、高血壓、高血糖、腹痛、顫抖、睡眠呼吸中止症、缺血性大腸炎等紛紛找上來，最後因反覆腹痛等症狀到醫院就診。醫師認為，男子疾病的源頭還是因為被詐騙的精神打擊，決定用糞便微生物移植來治療。

據了解，糞便微生物移植是一種醫學療法，從健康捐贈者的糞便中分離洗滌功能菌群，再從結腸置管途徑移植到患者腸道，以重建微生態治療疾病。雖然這項治療顛覆傳統思維，但對腸道微生態失衡引起的疾病效果顯著，男子在接受移植後，相關症狀已得到緩解。

消息一出，引發一番議論，網友紛紛感到不可思議，「看得我一愣一愣的」、「聞所未聞啊，還有這種治療方法」、「移植什麼？大受震撼」、「哈哈哈有這麼奇葩的療法」、「糞便的用處這麼大了？」

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