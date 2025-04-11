忘記機車停哪裡？　台東員警熱心協尋獲讚

▲警方協助民眾找回機車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市一名男子日前在外辦事後，竟一時忘記自己機車的停放位置，焦急萬分之下只好向警方求助。台東警察分局中興派出所員警獲報後迅速展開協助，最終順利尋回車輛，化解民眾燃眉之急，也展現警方在節日期間堅守崗位、服務為民的暖心行動。

據了解，報案的賴姓男子當日事務繁忙，處理完事情後返回原先印象中的停車地點時，卻發現機車不見蹤影，四處搜尋無果，情緒逐漸陷入焦慮與無助。所幸他冷靜下來後，選擇報警尋求協助。

中興派出所所長黃憶堯與警員曾信易當時正在執行巡邏勤務，接獲報案後迅速趕赴現場，耐心詢問男子車輛特徵與停放情況，同時確認鑰匙是否遺失，並安撫其焦急情緒。兩位員警隨即陪同男子在其回憶中的停放區域附近逐一查找。

經過一番細心搜尋，警方終於在距離報案地點不遠的巷弄內發現一輛符合描述的機車。經當場比對確認無誤後，警方即協助男子將車領回，過程順利，無車輛損壞或異常情況。

對於警方即時且熱心的協助，賴姓男子頻頻表達感謝之意。他表示，這次的經歷讓他深刻體認到在不熟悉地點停車時應更謹慎，未來會特別留意停車位置，甚至考慮使用手機拍照紀錄周邊門牌或地標，以避免類似情況再度發生。

台東警察分局也藉此呼籲民眾，若在外出時前往陌生地點停車，建議可使用手機拍下停車位置與周邊環境，作為日後尋找的依據。此外，民眾如遇緊急情況，切勿慌張，可立即聯繫警方協助，以維護人車安全與社會秩序。